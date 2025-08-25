اردوی مشترک کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی مشترک و یک‌روزه تیم‌های کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان استان لرستان برگزار شد.

این اردو با رویکرد مرور کارهای تکنیکی و تاکتیکی این دو رده پایه به‌صورت مشترک برگزار شد.

تقویت ترکیب تیم نوجوانان فرنگی دلفان که نماینده استان در لیگ نوجوانان کشور خواهد بود و همچنین شناسایی نفرات برتر اوزان مختلف جوانان فرنگی برای مسابقات چندجانبه از دیگر اهداف برگزاری این اردو بودند.

این اردوی مشترک زیر نظر کادر فنی شامل محسن رحمتی مدیر تیم‌های فرنگی استان، افشار خسروی، مروت نصیری، علی فلاحی و مرتضی پاپی نیا برگزار شد.