به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور صبح سه‌شنبه در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی نکونام، با اشاره به جایگاه ویژه این استان در حوزه منابع طبیعی، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری با عنوان سرزمین آب، آینه و آفتاب، از طبیعتی زیبا، منابع آبی فراوان، تالاب‌های ارزشمند و تنوع زیستی غنی برخوردار است. با این حال، توسعه ناپایدار طی دهه‌های گذشته، این دارایی‌های طبیعی را با تهدیداتی جدی مواجه کرده است.

وی با اشاره به پدیده فرونشست زمین در برخی مناطق استان، آن را زنگ خطری برای آینده منابع طبیعی منطقه دانست و افزود: این مسئله نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در شیوه‌های بهره‌برداری و مدیریت منابع است.

انصاری در ادامه با تأکید بر اهمیت سیاست‌گذاری‌های کلان، خاطرنشان کرد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴، به‌عنوان سندی راهبردی، تمامی ابعاد محیط زیست را در بر گرفته و نقشه راهی برای اقدامات اجرایی محسوب می‌شود. همچنین، قوانین برنامه‌های توسعه نیز همواره محیط زیست را در اولویت قرار داده‌اند، اما چالش‌های موجود نشان می‌دهد که نیازمند هم‌افزایی بیشتر هستیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، نقش روحانیت و گروه‌های مرجع را در ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی بسیار مؤثر دانست و گفت: آموزه‌های دینی بر احترام به طبیعت، حرمت درختان و ارتباط انسان با محیط پیرامون تأکید دارند. این مفاهیم می‌توانند در اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی و نیز در جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاری کلان تأثیرگذار باشند.

وی در پایان بر ضرورت همکاری همه‌جانبه برای حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست کشور تأکید کرد.