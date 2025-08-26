دست رد تیم مشهور برزیلی به گزینه استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «onefootball»، لینکلن هنریکه هافبک ۲۶ ساله برزیلی که اخیراً شایعه شده بود ممکن است به تیم سائوپائولو بپیوندد، حالا رسماً در بازار آزاد است.
او پس از فسخ قرارداد، دیگر جزو برنامههای فنرباغچه یا هال سیتی قرار ندارد. در روزهای اخیر، مدیران برنامههای لینکلن او را در بازار به باشگاهها پیشنهاد دادهاند.
پیشتر، مدیران سائوپائولو نام لینکلن را از لیست گزینههای خود کنار گذاشته بودند. او در سال ۲۰۲۴ دوران خوبی را در ردبول براگانتینو پشت سر گذاشت.
لینکلن، با نام کامل «لینکلن هنریک اولیویرا دوس سانتوس»، هافبک - مهاجم برزیلی است که در ۷ نوامبر ۱۹۹۸ در پورتو آلگره متولد شد. او دوران حرفهای خود را در تیم پایههای گرمیو آغاز کرد و در سال ۲۰۱۵ به عنوان یک نوجوان، اولین بازی حرفهایاش را انجام داد. لینکلن خیلی زود به عنوان یکی از استعدادهای بزرگ فوتبال برزیل و جهان شناخته شد.
پس از دوران حضور در گرمیو که با چالشهایی برای تثبیت در ترکیب اصلی همراه بود، او به ریزسپور ترکیه قرض داده شد و با این تیم قهرمان لیگ دسته دوم ترکیه شد. او همچنین تجربه بازی در آمریکا-امجی را داشت و سپس به فوتبال اروپا رفت و در سانتا کلارا پرتغال بازی کرد.
در سال ۲۰۲۲، لینکلن به فنرباغچه ترکیه پیوست و در سال ۲۰۲۴ به صورت قرضی به ردبول براگانتینو رفت که بار دیگر درخشش داشت. در سال ۲۰۲۵ نیز به هال سیتی انگلیس قرض داده شد.
لینکلن به دلیل تکنیک بالا، دید بازی و چندمنظوره بودن در خط میانی شناخته میشود و میتواند به عنوان هافبک هجومی، طراح بازی و گاهی هافبک - مهاجم بازی کند. او در تیمهای پایه برزیل نیز حضوری موفق داشته و عناوین قارهای و جهانی کسب کرده است. مسیر حرفهای لینکلن با استعداد فراوان، اما همراه با قرضیها و تلاش برای تثبیت در تیمهای بزرگتر بوده است.
لازم به ذکر است که مدیران باشگاه استقلال نیز با مدیر برنامههای این بازیکن برای جانشینی جلال الدین ماشاریپوف وارد مذاکره شدهاند، اما تاکنون هیچ تصمیم قطعی اتخاذ نشده است.
