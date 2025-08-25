جانشین ماشاریپوف در استقلال پیدا شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دومین دیدار خود از رقابت‌های لیگ برتر و در چارچوب هفته دوم، فردا سه‌شنبه ۴ شهریور در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف تیم ذوب‌آهن خواهد رفت.

آبی‌پوشان پایتخت که در نقل و انتقالات تابستانی عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، هنوز فعالیت خود در این حوزه را به پایان نرسانده‌اند و احتمال جذب یک بازیکن خارجی دیگر نیز وجود دارد.

در همین راستا، استقلال مذاکراتی را برای جذب یک هافبک برزیلی که سابقه بازی در سوپر لیگ ترکیه را دارد آغاز کرده است. گفتگوهای اولیه میان طرفین انجام شده اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده و روند مذاکرات ادامه دارد.

این بازیکن در صورت پیوستن به استقلال می‌تواند جانشین جلال‌الدین ماشاریپوف، وینگر ازبکستانی آبی‌ها شود که به دلیل مصدومیت، نامش در فهرست تیم قرار نگرفته است. مدیران استقلال امیدوارند با نهایی شدن این انتقال، جایگزین مناسبی برای ماشاریپوف پیدا کرده و خط میانی تیم را تقویت کنند. البته ممکن است ماشاریپوف زودتر از تاریخ پیش بینی شده به میادین باز گردد تا آبی‌ها در نیم فصل هم بتوانند از این بازیکن استفاده کنند.

استقلال در فصل پیش‌رو علاوه بر لیگ برتر، در لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز حضور دارد و جذب این بازیکن می‌تواند نقش مهمی در افزایش قدرت تهاجمی و ارتقای کیفیت فنی تیم ایفا کند. باید دید در نهایت مذاکرات استقلال با این هافبک برزیلی به امضای قرارداد رسمی منجر خواهد شد یا خیر.