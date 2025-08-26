به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال با هدایت ریکاردو ساپینتو در دومین دیدار خود از فصل بیست و پنجم لیگ برتر، روز سه‌شنبه چهارم شهریور و در نخستین بازی خانگی خود در ورزشگاه آزادی، به مصاف تیم ذوب‌آهن اصفهان خواهد رفت.

آبی‌پوشان پایتخت اگرچه در آغاز نقل و انتقالات عملکرد چندان قابل قبولی نداشتند، اما در ادامه با جذب بازیکنانی همچون یاسر آسانی، سعید سحرخیزان و داکنز نازون توانستند رضایت سرمربی و هواداران را جلب کنند و حالا هدف اصلی‌شان کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر است. علاوه بر این، استقلالی‌ها در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا نیز به‌عنوان یکی از نمایندگان ایران حضور دارند و کار دشواری برابر رقبای قدرتمند آسیایی خود خواهند داشت.

بازی سوپرجام به پیروزی استقلال مقابل تراکتور کمک کرد

مهدی فنونی‌زاده پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد این تیم در هفته نخست لیگ برتر مقابل تراکتور اظهار داشت: در بازی با تراکتور نمایش بسیار خوبی از شاگردان ساپینتو دیدیم. یکی از عواملی که باعث شد بازیکنان استقلال روان‌تر و با شناخت بیشتری بازی کنند، دیدار سوپرجام بود. در آن بازی هر دو تیم نقاط ضعف و قوت یکدیگر را شناسایی کرده بودند و همین موضوع سبب شد بازیکنان استقلال در نهایت موفق شوند بازی را به سود خود تمام کنند.

ذوب‌آهن برای جبران شکست هفته گذشته وارد میدان می‌شود

او درباره دیدار هفته دوم برابر ذوب‌آهن تصریح کرد: این بازی سخت و دشواری خواهد بود. ذوبی‌ها در هفته اول نتیجه را به پیکان واگذار کردند و حالا برای جبران شکست گذشته با انگیزه بیشتری مقابل استقلال قرار می‌گیرند.

عملکرد نقل‌وانتقالاتی استقلال خوب بود

این کارشناس فوتبال خاطرنشان کرد: استقلال چند بازیکن جدید را به ترکیب خود اضافه کرده و باید دید ساپینتو از آن‌ها در ترکیب اصلی استفاده خواهد کرد یا خیر. در مجموع استقلال در نقل و انتقالات عملکرد موفقی داشت و در دقایق پایانی توانست رضایت هواداران را جلب کند. در این میان، علاوه بر علی تاجرنیا (رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال)، علی نظری جویباری (مدیرعامل سابق استقلال) نیز در روند جذب بازیکنانی همچون آسانی، نازون و جنپو نقش مؤثری ایفا کردند. تاجرنیا نیز در این مسیر برای هواداران سنگ تمام گذاشت.

فنونی‌زاده افزود: در شرایط فعلی، علاوه بر هواداران، کادر فنی و بازیکنان نیز از روند نقل و انتقالات راضی هستند و امیدوارم تمامی نفرات جدید بتوانند به‌خوبی در ترکیب جا بیفتند و دل هواداران را شاد کنند.

مدیرعامل جدید استقلال باید سابقه خوبی داشته باشد

وی درباره اسامی مطرح‌شده پیرامون مدیریت باشگاه استقلال نیز گفت: نفراتی مانند حجت کریمی یا ستار همدانی می‌توانند به استقلال کمک کنند. البته کریمی با توجه به سابقه قبلی و تجربه بیشتر در عرصه مدیریت، توانایی بیشتری برای یاری‌رساندن به باشگاه دارد. با این حال اطلاع دقیقی از برنامه‌های هلدینگ مالک باشگاه درباره انتخاب مدیرعامل جدید ندارم، اما امیدوارم هر فردی که انتخاب می‌شود بتواند استقلال را در مسیر موفقیت یاری کند.

فنونی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من نسبت به فصل گذشته، استقلال تیم بهتری دارد و می‌توان از این تیم به‌عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در لیگ برتر نام برد. همچنین از همه کسانی که برای شاد کردن دل هواداران تلاش کردند، قدردانی می‌کنم.