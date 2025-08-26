به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه «وطن من» ضمن اعلام موجودیت، تاکید کرد: جبهه «وطن من» در پی برپایی ساختاری منسجم و فراگیر است؛ شبکهای ملی که از قلب پایتخت تا دورترین نقاط این خاک مقدس امتداد یافته و ظرفیتهای مردمی، جهادی و انقلابی را در راستای اهداف متعالی ملت، هماهنگ و متحد میسازد. این جبهه، نویدبخش افقی نوین از سازمانیافتگی ملی است که با اقتدار و هوشمندی، آیندهای درخشان را رقم خواهد زد.
متن اعلام موجودیت جبهه «وطن من» به شرح ذیل است:
در هنگامهای که ایران عزیز، با تکیه بر عزم راسخ و تجربههای سترگ تاریخی، از آزمونهای دشوار سربلند بیرون آمده، جبههی فراگیر «وطن من» با الهام از ایثار ملت بزرگ ایران در جنگ ۱۲ روزه و برآمده از اراده پولادین نخبگان انقلابی، فعالان جهادی و پیشگامان مردمی، با صلابت و اقتدار موجودیت خود را اعلام میدارد.
این جبهه، با عزمی راسخ و عقلانیتی انقلابی، مأموریتی سترگ را بر دوش گرفته است: سازماندهی توان بیکران ملت ایران برای خدمت مؤثر، آیندهسازی مقتدرانه و تحقق آرمانهای والای این سرزمین کهن.
مأموریت و چشمانداز
«وطن من» تجلی همت والای کسانی است که در کوران سختیها آزموده شدهاند و امروز با ایمانی استوار به ظرفیتهای بیمانند ملت، گامی بلند برای تحول و پیشرفت برداشتهاند. ما پیشگامان همافزایی ملی هستیم؛ جریانی که با تمرکز بر عرصههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، راه را برای پاسخ به مطالبات برحق مردم و ساخت ایرانی سرافراز هموار میسازد.
ما آمدهایم که:
پرچم عزت و استقلال ملی را برافراشتهتر از همیشه نگه داریم.
مطالبات واقعی مردم را بیهیچ ملاحظهای به گفتمان مسلط کشور بدل کنیم.
ظرفیتهای نخبگانی و مردمی را در یک شبکه ملی سازماندهی کنیم.
امید و خودباوری اجتماعی را پس از تجربههای سخت، بازآفرینی نمائیم.
عدالتخواهی و شفافیت را از شعار به میدان عمل بکشانیم.
جهاد تبیین را در برابر جنگ روایتها به وظیفهای همگانی بدل کنیم.
پیوند مردم و نخبگان انقلابی را تحکیم کنیم و حاشیهنشینی نیروهای اصیل را پایان دهیم.
خدمت بیمنت به مردم را معیار سیاست و فرهنگ قرار دهیم.
جبهه «وطن من» در پی برپایی ساختاری منسجم و فراگیر است؛ شبکهای ملی که از قلب پایتخت تا دورترین نقاط این خاک مقدس امتداد یافته و ظرفیتهای مردمی، جهادی و انقلابی را در راستای اهداف متعالی ملت، هماهنگ و متحد میسازد. این جبهه، نویدبخش افقی نوین از سازمانیافتگی ملی است که با اقتدار و هوشمندی، آیندهای درخشان را رقم خواهد زد.
جبههی «وطن من» با افتخار اعلام میکند که خانه مشترک همه نخبگان، جهادگران، پیشگامان علمی و فرهنگی و چهرههای اثرگذار اجتماعی و اقتصادی است. دعوت ما روشن و صریح است: بیایید دست در دست هم، آیندهای شکوهمند برای وطن بسازیم.
این جبهه، میدان ارادههای بزرگ و قلبهای سرشار از عشق به ایران است؛ کسانی که باور دارند ایران عزیز را باید با عمل، عزم و همافزایی ملی ساخت، نه با شعارهای تهی.
مسیرهای عضویت و همکاری بهزودی اعلام خواهد شد، اما پیام ما امروز یکپارچه و رسا است: وطن من، وطن ماست؛ در ساختن آن شریک شویم.
جبههی فراگیر «وطن من» برای ایران، با ایران، به سوی آیندهای سرافراز»
