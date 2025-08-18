  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۰۲

آزادگان دژخیم بعثی را به خضوع و سرشکستگی باور نکردنی کشاندند

سازمان بسیج در سالروز ورود آزادگان به کشور در بیانیه‌ای عنوان کرد: آزادگان با قوه اراده، ایمان و توکل مأموران دژخیم بعثی را به خضوع و سرشکستگی باور نکردنی کشاندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج در سالروز ورود آزادگان به کشور در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه سربازان سرافراز وطن و فرزندان غیور خمینی کبیر (ره) هر چند به ظاهر اسیر بودند اما به بیان معمار راحل انقلاب سفیران این ملت بودند عنوان کرد: آزادگان با قوه اراده، ایمان و توکل مأموران دژخیم بعثی را به خضوع و سرشکستگی باور نکردنی کشاندند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، متن بیانیه سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی ایران به شرح زیر است:

بسمه تعالی

{وَأَلَّوِ ٱسۡتَقَٰمُوا۟ عَلَی ٱلطَّرِیقَةِ لَأَسۡقَیۡنَٰهُم مَّاۤءً غَدَقࣰا} الجن: ۱۶]

دهه آخر مرداد ماه یاد آور یکی از ایام الله‌های مهم میهن بزرگ اسلامی است.

در چنین ایامی در سال ۱۳۶۹ سرتاسر این مرز پر گهر شاهد بازگشت کبوتران مهاجر و فرزندان مقاوم ملت بود که طی سال‌های جنگ ظالمانه و تحمیلی ۸ ساله بنا به تقدیر بخشی از عمر پر برکت خود را در دخمه‌های تاریک و اردوگاه‌های قرون وسطایی بعثی گذرانده بودند.

سربازان سرافراز وطن و فرزندان غیور خمینی کبیر (ره) هر چند به ظاهر اسیر بودند اما به بیان معمار راحل انقلاب سفیران این ملت بودند که با قوه اراده، ایمان و توکل مأموران دژخیم بعثی را به خضوع و سرشکستگی باور نکردنی کشاندند.

گر چه شرح مقاومت آن دوران پر فراز و نشیب مثنوی طولانی است که در طی این سال‌ها بخشی از آن در زبان و قلم آزادگان سرافراز گفته آمده و چه بسا هنرمندان و گویندگان و اصحاب رسانه هر یک به نوعی در تبیین آن سهیم شده‌اند و مشتاقان این فصل مهم ایمان و اراده باید گمشده خود را در آن منابع بجویند.

سازمان بسیج اساتید این فرصت مهم را مغتنم می‌شمارد و ضمن تعظیم همه ایثارگران و بویژه قافله شهدای والا مقام راه فضیلت به تجلیل آزادگان سرافراز وطن می‌نشیند که امام امت فرمود اگر روزی فرزندان اسیرم برگشتند و من در میان شما نبودم سلام مرا به آنان برسانید و بگویید خمینی سلامتان رساند و در فکرتان بود و امام خامنه‌ای آنان را ذخیره ملت و الماس‌های درخشان برآمده از گذر یک تاریخ کهن و تمدن عریق توصیف کرد.

بازگشت این قبیله غیرت در آن سال‌ها پس از جنگ تحمیلی غم‌های ناشی از شهادت بهترین فرزندان وطن حقیقتاً جام شادی و خوشحالی و نشاط و امید در کام ملت سرازیر کرد آری آنان به لطف خدا محبوب دل امام و امت شدند و اجر صبر و مقاومت و اخلاص و حسن ظن خود به خداوند را جدای از حسن ثواب آخرت در همین سرا دریافت کردند.

آرزوی سلامت و سعادت برای آن عزیزان و غفران و رفعت درجه برای شهدا و مرحومان آزاده را از درگاه خدای بزرگ مسئلت داریم.

سازمان بسیج اساتید کشور

