به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در یک صد و نهمین جلسه حکمت سیاسی اسلام در قرآن گفت: در بحثهایی که تحت عنوان حکمت سیاسی اسلام داریم، و با توجه به اینکه موضوع ما اندیشه سیاسی است، لازم است اشاره کنم که این رکن اهمیت دارد. ما در برخی از مباحث عبادی، دعاهایی را برای خود میخوانیم و زیارتهایی انجام میدهیم و در ادامه وظایف فردی خود را انجام میدهیم. اما نکتهی مهم این است که این وظایف فردی در اندیشه سیاسی اسلام خلاصه نمیشود. وظیفهی انسان در تکالیف فردی، فراتر از دعا و زیارت است. بهعنوان مثال، اگر ما در دعای خود میگوئیم: «نصرتی لکم»، این بدان معناست که اگر توانایی یا کمکی از من برآید برای یاری شما و دین، من آمادهام. این آمادگی تنها در مباحث فردی نیست، بلکه باید در عرصه اجتماعی و سیاسی نیز بروز و ظهور داشته باشد.
جلیلی افزود: این یکی از مباحثی است که اندیشه اسلامی را از سایر اندیشهها متمایز میکند. بسیاری از تعالیم دینی که در جنبههای فردی ظهور و بروز پیدا میکنند، باید در بعد اجتماعی نیز تجلی یابند و واقعاً اهمیت بیشتری در بعد اجتماعی دارند. چه در جنبههای سلبی و چه ایجابی، اگر خدای ناکرده گناهی در جنبه فردی مطرح شود، باید از آن اجتناب کرد. زیرا این گناهان آثار سو دارند که بر رابطهی انسان با خداوند تأثیر میگذارند و همچنین در زندگی فردی نیز آثار منفی خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: برای مثال، اگر کسی نسبت به دیگری حسادت ورزد، این یک گناه بزرگ کبیره است و آثار سوئی به همراه دارد. حال اگر این حسد در مناسبات اجتماعی و سیاسی ظهور کند، عوارض منفی آن به مراتب بیشتر خواهد بود. همچنین دروغ نیز همینگونه است؛ وقتی کسی در یک رفتار فردی دچار دروغ میشود، آثار آن محدودتر است، اما اگر این دروغ در سطح اجتماعی یا سیاسی بروز پیدا کند، آثار آن به شدت افزایش مییابد.
عضو شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد: بنابراین، بسیار مهم است که بدانیم اگر یک جامعه دچار خطاهایی در رفتارهای اجتماعی شود، آثار آن به همان نسبت میتواند بیشتر باشد. شاید یکی از دلایل تأکید بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در زیارت اربعین همین باشد؛ زیرا اگر جامعهای در رفتارهای اجتماعی دچار خطا شود، عواقب آن به مراتب بیشتر خواهد بود.
در حال تکمیل…
