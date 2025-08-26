به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری العربیه، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان امروز سه‌شنبه با طرح ادعایی مضحک مدعی شد که در حال حاضر بر این باور نیست که حمله روز گذشته اشغالگران صهیونیست به بیمارستانی در غزه که منجر به شهادت حداقل ۲۰ نفر شد، روزنامه‌نگاران را هدف قرار داده باشد!

صدراعظم آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین بدون محکوم کردن جنایات صهیونیست‌های اشغالگر در نوار غزه، ادعا کرد: اما ارتش اسرائیل و کابینه اسرائیل هر دو قول داده‌اند که تحقیقات جامعی را در مورد این حادثه آغاز کنند! من مایلم قبل از قضاوت نهایی منتظر نتایج این تحقیقات باشم!

به گزارش خبرگزاری آناتولی، فریدریش مرتس گفت: آنچه اسرائیل در آنجا انجام داد غیرقابل قبول است.

ارتش اشغالگر صهیونیستی بار دیگر با ارتکاب جنایتی تازه علیه اصحاب رسانه، دیروز دوشنبه «محمد سلامه» تصویربردار شبکه الجزیره را به همراه چند خبرنگار دیگر در غزه به شهادت رساند. با شهادت سلامه، شمار شهدای این شبکه در جریان جنگ غزه به ۱۰ نفر رسیده و در مجموع، ۲۴۰ خبرنگار از آغاز جنگ به شهادت رسیده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر اروپا- مدیترانه نیز تأیید کرد که حمله به خبرنگاران و تیم‌های امدادی در بیمارستان ناصر با پرواز پهپادهای اسرائیلی در ارتفاع پایین و هدایت اطلاعاتی دقیق انجام شد.