سرگرد محمد مهدی جرنیی به عنوان رئیس جدید پلیس راهور میناب منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه سرهنگ نقی حیدری فرمانده پلیس راهور هرمزگان بر نقش پلیس در کاهش ترافیک و روان‌سازی عبور و مرور در سطح شهر تاکید کرد و بر اهمیت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی به مردم اشاره نمود.

فرمانده پلیس راهور هرمزگان به بیان نقش مؤثر پلیس راهور در کاهش ترافیک و روان‌سازی تردد در سطح شهر پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی عمومی، اظهار داشت: در این حوزه اقدامات خوبی انجام شده، اما همچنان نیاز به برنامه‌ریزی و اقدامات بیشتری احساس می‌شود.

سرهنگ نقی حیدری نیز در این مراسم از تلاش‌های بی‌وقفه پلیس راهور در سطح شهرستان‌ها تقدیر کرد.

فرماندار ویژه میناب نیز با تاکید بر جایگاه نیروی انتظامی، گفت: پلیس رکن اصلی ایجاد امنیت در جامعه اسلامی است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب، سرهنگ نقی حیدری فرمانده پلیس راهور هرمزگان، سرهنگ رستمی فرمانده انتظامی میناب، فرماندهان انتظامی میناب، شهرداران، بخشداران حضور داشتند.

در پایان این آئین، از زحمات سرهنگ ملایی قدردانی شد. و سرگرد محمد مهدی جرنیی به عنوان رئیس پلیس راهور میناب منصوب گردید.