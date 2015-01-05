به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زنگی پیش از ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور کلانشهر کرج همکاری شهرداری و پلیس راهور را در حل معضلات ترافیکی بسیار موثر و کارآمد خواند و گفت: کلانشهر کرج علاوه بر کمبود زیرساخت ها به لحاظ نزدیکی به تهران نیز از مشکلات فراوانی برخوردار است اما مجموعه پلیس استان در تلاش بر بهبود شرایط است.



وی ادامه داد: پلیس راهور ویترین ناجا است، ماموران راهور از بیماریهای مختلفی از جمله بیماریهای ریوی و جسمی رنج می برند و از این رو فعالیت در پلیس راهور طاقت فرسا است.



جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان البرز با اشاره به نقش نهادهای مختلف در روان سازی ترافیک در کلانشهر ها، اظهار داشت: شهرداری، شورای ترافیک استان، استانداری و فرمانداری ها اعضای لازم و ملزوم در حل معضلات ترافیکی هستند.



سرهنگ زنگی اعلام کرد: نظام دارای سه وظیفه کلی از جمله امنیت بخشی، عدالت و رفاه است و این مثلث برای کشور بسیار مهم است، همچنین ترافیک هم مقوله امنیتی عدالتی و رفاهی است و حائز اهمیت می باشد. وی ادامه داد: شهرداری همراهی بیش از پیش برای رفع مشکلات ترافیکی داشته باشند.



در این آیین سرهنگ گودرزی از سمت رئیس پلیس راهور کرج تودیع و سرگرد غلامعلی شرق به این سمت معارفه شد.



گفتنی است سرهنگ گودرزی به سمت رئیس اداره عملیات و کنترل ترافیک استان البرز معرفی شد.