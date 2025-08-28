اعطای ۷۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط بانک تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، این بانک در همراهی با مردم ایران اسلامی و با هدف حمایت از جوانان و خانواده‌های ایرانی و در تداوم رویکرد ترویج سنت حسنه ازدواج در مردادماه ۱۴۰۴ تعداد ۴۶۷۴ فقره تسهیلات ازدواج به ارزش بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرد.

بانک تجارت همچنین با هدف تحقق شعار «دولت در کنار مردم» و در راستای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، در مردادماه سال جاری، تعداد ۴۱۴۷ فقره تسهیلات فرزندآوری به ارزش جمعاً ۳,۸۲۴ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

به این ترتیب مجموع تسهیلات پرداختی ازدواج و فرزندآوری توسط بانک تجارت به جوانان ایرانی تا تاریخ مذکور به بیش از ۷۸ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال بالغ شده است.

بانک تجارت در سال ۱۴۰۳ نیز با اعطای جمعاً ۸۷ هزار و ۶۹۳ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و ۷۷ هزار و ۱۷۱ فقره تسهیلات فرزندآوری حمایت مؤثر و ارزشمندی از جوانان ایرانی داشته است.