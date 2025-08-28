به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر پنجشنبه در حاشیه افتتاح برنامه‌های پنجمین روز هفته دولت در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به افتتاح پروژه‌های مهم در حوزه حمل و نقل و مسکن اظهار کرد: امروز در بندر انزلی با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین مجمع منطقه آزاد تجاری، پروژه‌هایی به ارزش حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل یک جاده دسترسی به طول یک کیلومتر در داخل شهر، روکش آسفالت به طول دو کیلومتر و باراندازی در محوطه بندر انزلی است که نقش مؤثری در بهبود حمل و نقل و تجارت استان گیلان خواهد داشت.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به بهره‌برداری از پروژه‌های منطقه آزاد در محدوده شهرک صنعتی گفت: مجموع این پروژه‌ها تأثیر قابل توجهی بر توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و تجارت استان دارند.

حق‌شناس ادامه داد: امروز همچنین در شهرستان سیاهکل، ۱۲۶ واحد مسکونی متعلق به مددجویان با حضور نمایندگان بسیج سازندگی، بنیاد مسکن و کمیته امداد به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: هزینه ساخت این واحدها حدود ۹۰ میلیارد تومان بوده و برای هر واحد مددجو، ترکیبی از آورده شخصی، تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض این سه نهاد حدود ۷ میلیون تومان اختصاص یافته است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه بیش از ۱۳۰۰ واحد مسکونی مشابه در حال ساخت است، گفت: امیدواریم بخش عمده این واحدها تا پایان سال و به ویژه در دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

حق‌شناس در پایان تأکید کرد: این پروژه‌ها گامی مهم در جهت بهبود وضعیت مسکن مددجویان و توسعه حمل و نقل در استان گیلان است.