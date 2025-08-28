  1. استانها
با اعتبار یک‌ هزار میلیارد تومانی؛

پروژه‌های حمل و نقل و مسکن در گیلان افتتاح شد

رشت-استاندار گیلان از افتتاح پروژه‌های مهمی در حوزه حمل و نقل بندر انزلی و ساخت مسکن مددجویان سیاهکل با اعتبار یک‌هزار میلیارد تومانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر پنجشنبه در حاشیه افتتاح برنامه‌های پنجمین روز هفته دولت در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به افتتاح پروژه‌های مهم در حوزه حمل و نقل و مسکن اظهار کرد: امروز در بندر انزلی با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین مجمع منطقه آزاد تجاری، پروژه‌هایی به ارزش حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل یک جاده دسترسی به طول یک کیلومتر در داخل شهر، روکش آسفالت به طول دو کیلومتر و باراندازی در محوطه بندر انزلی است که نقش مؤثری در بهبود حمل و نقل و تجارت استان گیلان خواهد داشت.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به بهره‌برداری از پروژه‌های منطقه آزاد در محدوده شهرک صنعتی گفت: مجموع این پروژه‌ها تأثیر قابل توجهی بر توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و تجارت استان دارند.

حق‌شناس ادامه داد: امروز همچنین در شهرستان سیاهکل، ۱۲۶ واحد مسکونی متعلق به مددجویان با حضور نمایندگان بسیج سازندگی، بنیاد مسکن و کمیته امداد به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: هزینه ساخت این واحدها حدود ۹۰ میلیارد تومان بوده و برای هر واحد مددجو، ترکیبی از آورده شخصی، تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض این سه نهاد حدود ۷ میلیون تومان اختصاص یافته است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه بیش از ۱۳۰۰ واحد مسکونی مشابه در حال ساخت است، گفت: امیدواریم بخش عمده این واحدها تا پایان سال و به ویژه در دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

حق‌شناس در پایان تأکید کرد: این پروژه‌ها گامی مهم در جهت بهبود وضعیت مسکن مددجویان و توسعه حمل و نقل در استان گیلان است.

