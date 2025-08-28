به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر قدیانی عصر پنجشنبه در جمع مسئولان جزیره خارگ گفت: پتروشیمی خارگ تنها یک فعالیت صنعتی نیست، بلکه بخشی از راهبرد مقاومت ملی به شمار می‌آید. هر واحدی که در خارگ فعال است، حلقه‌ای مهم در زنجیره تأمین و امنیت انرژی کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش نیروهای عملیاتی افزود: کار شبانه‌روزی متخصصان و کارکنان این مجتمع، استمرار تولید و صادرات انرژی ایران را تضمین می‌کند و این تلاش‌ها باید به‌عنوان جهاد اقتصادی شناخته شود؛ زیرا در شرایط تحریم و فشارهای خارجی، تضمین‌کننده تداوم چرخه حیاتی اقتصاد کشور است.

قدیانی تصریح کرد: خارگ در سال‌های دفاع مقدس به‌عنوان دژ استقامت در برابر دشمنان شناخته شد و امروز در جبهه اقتصاد، همان نقش را ایفا می‌کند.

این جزیره نقطه تلاقی توان ملی و اراده جمعی برای حفظ استقلال اقتصادی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: پتروشیمی خارگ تنها یک مجتمع تولیدی نیست، بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای آینده کشور است و نقش آن در توسعه پایدار انرژی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.