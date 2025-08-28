  1. استانها
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۰۲

خارگ حلقه‌ای راهبردی در امنیت انرژی و اقتصاد کشور است

خارگ- دادستان انتظامی قضات کشور گفت: پتروشیمی خارگ تنها یک فعالیت صنعتی نیست، بلکه بخشی از راهبرد مقاومت ملی به شمار می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر قدیانی عصر پنجشنبه در جمع مسئولان جزیره خارگ گفت: پتروشیمی خارگ تنها یک فعالیت صنعتی نیست، بلکه بخشی از راهبرد مقاومت ملی به شمار می‌آید. هر واحدی که در خارگ فعال است، حلقه‌ای مهم در زنجیره تأمین و امنیت انرژی کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش نیروهای عملیاتی افزود: کار شبانه‌روزی متخصصان و کارکنان این مجتمع، استمرار تولید و صادرات انرژی ایران را تضمین می‌کند و این تلاش‌ها باید به‌عنوان جهاد اقتصادی شناخته شود؛ زیرا در شرایط تحریم و فشارهای خارجی، تضمین‌کننده تداوم چرخه حیاتی اقتصاد کشور است.

قدیانی تصریح کرد: خارگ در سال‌های دفاع مقدس به‌عنوان دژ استقامت در برابر دشمنان شناخته شد و امروز در جبهه اقتصاد، همان نقش را ایفا می‌کند.

این جزیره نقطه تلاقی توان ملی و اراده جمعی برای حفظ استقلال اقتصادی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: پتروشیمی خارگ تنها یک مجتمع تولیدی نیست، بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای آینده کشور است و نقش آن در توسعه پایدار انرژی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

