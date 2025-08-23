لزوم توسعه صنایع میان دستی و پایین دستی پتروشیمی در خارگ

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح شنبه از مجتمع پتروشیمی خارگ بازدید و روند تولید، عملیات صنعتی و زیرساخت‌های اساسی این مجموعه را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.

استاندار بوشهر در این بازدید با تأکید بر جایگاه استراتژیک پتروشیمی خارگ گفت: این مجتمع یکی از ستون‌های اصلی صنعت پتروشیمی کشور و نقش حیاتی در پایداری حوزه انرژی و تولید محصولات استراتژیک دارد. موفقیت و توسعه آن، تأثیر مستقیم بر امنیت انرژی و اقتصاد ملی خواهد داشت.

وی افزود: پتروشیمی خارگ با ظرفیت تولید مطلوب، نقش مهمی در تأمین نیازهای داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی دارد و توسعه و ارتقای بهره‌وری این مجموعه موجب ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و تقویت جایگاه اقتصادی استان خواهد شد.

زارع همچنین بر اهمیت توجه به فناوری، ارتقای تجهیزات و بهره‌وری عملیاتی مجتمع تأکید کرد و گفت: پیشرفت پتروشیمی خارگ تنها با سرمایه‌گذاری مستمر، نوآوری و حمایت همه‌جانبه مسئولان و توسعه صنایع میان دستی و پایین دستی ممکن است.