تاکید وزرای خارجه ایران و مجارستان بر تقویت روابط دو کشور

وزیران امور خارجه مجارستان و کشورمان در تماس تلفنی بر تقویت روابط دو کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پیتر سیارتو وزیر خارجه مجارستان، در گفت وگویی تلفنی که به مناسبت صدمین سالگرد روابط دو کشور انجام شد، یک قرن مناسبات دوستانه و غنی میان دو ملت را گرامی داشتند و بر استمرار و تقویت آن در ابعاد مختلف تاکید کردند.

سیارتو وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان ضمن تبریک صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک دوکشور ایران-مجارستان، بر رویکرد دولت مجارستان برای توسعه همه‌جانبه روابط با ایران تأکید کرد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان نیز با تاکید بر عزم ایران برای استمرار و تقویت روابط با همه کشورها بر مبنای احترام و منافع متقابل، روابط ایران-مجارستان را مهم و دارای ظرفیت‌های فراوان برای گسترش بیش از پیش دانستند.

طرفین در این تماس همچنین به تبادل نظر درباره مسائل منطقه‌ای و تحولات بین‌المللی پرداختند.

وزیر امور خارجه کشورمان با هشدار نسبت به تبعات اقدام غیرقانونی، ناموجه و غیرمسئولانه سه کشور اروپایی برای اعمال فشار علیه ملت ایران از طریق تهدید به بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت سازمان ملل، و تاکید بر حق ایران برای پاسخ مقتضی، خاطرنشان کرد که این اقدام اعتبار و جایگاه اروپا به‌عنوان یک طرف مذاکراتی را به شدت مخدوش کرده و تردیدهای عمیقی نسبت به نیت واقعی این کشورها ایجاد کرده است.

