۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

۸ پروژه راهداری گناوه افتتاح و آغاز شد

بوشهر- در آخرین روز از هفته دولت، هشت پروژه راهداری گناوه با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گناوه صبح شنبه در این آئین گفت: مجتمع خدمات رفاهی بین راهی محمدرسول الله در محور گناوه- بندر ریگ، تعمیرات ۴ دستگاه ابنیه فنی، روکش آسفالت «چهار روستایی- کدایی»، روشنایی نقاط حادثه خیز «چهار روستایی، گمارون و عرش» و ایمن سازی محورهای مواصلاتی و عملیات راهداری به بهره برداری رسید.

سید ابوالحسن علوی افزود: همچنین عملیات اجرایی سه پروژه بهسازی و تعریض راه روستایی «محمدصالحی- کمربندی جدید»، فاز دوم «چهاربرج- چهارمحال» و «راه روستایی چاهک» نیز آغاز شد.

