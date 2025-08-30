۸ پروژه راهداری گناوه افتتاح و آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گناوه صبح شنبه در این آئین گفت: مجتمع خدمات رفاهی بین راهی محمدرسول الله در محور گناوه- بندر ریگ، تعمیرات ۴ دستگاه ابنیه فنی، روکش آسفالت «چهار روستایی- کدایی»، روشنایی نقاط حادثه خیز «چهار روستایی، گمارون و عرش» و ایمن سازی محورهای مواصلاتی و عملیات راهداری به بهره برداری رسید.

سید ابوالحسن علوی افزود: همچنین عملیات اجرایی سه پروژه بهسازی و تعریض راه روستایی «محمدصالحی- کمربندی جدید»، فاز دوم «چهاربرج- چهارمحال» و «راه روستایی چاهک» نیز آغاز شد.