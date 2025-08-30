۹ طرح اقتصادی در میامی کلنگ زنی شد

احمد خرم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در شهرستان میامی از هفته دولت سال گذشته تا هفته دولت امسال، بیان کرد: در یک سال گذشته فراز و نشیب‌ها و کمبود اعتبارات و تحریم‌ها، جنگ ۱۲ روزه و … مسائلی بود که در کشورمان و طبیعتاً شهرستان میامی رخ داد اما علیرغم تمام این مشکلات، شاهد توفیقات خوبی نیز در شهرستان بودیم.

وی با بیان اینکه ۹۸ پروژه عمرانی در هفته دولت در شهرستان میامی افتتاح شده و تعدادی از آنها نیز در دست افتتاح هستند، افزود: این پروژه‌ها مربوطه به ۱۲ دستگاه اجرایی است و رقم اعتباری این طرح‌ها سه هزار و ۱۲۷ میلیون ریال است.

فرماندار میامی همچنین با بیان اینکه هفت پروژه اقتصادی بخش خصوصی نیز با اعتبار ۱۲۲ هزار میلیارد ریال آماده بهره برداری در هفته دولت است که تعدادی از آنها طی روزهای اخیر افتتاح شده است، گفت: ۹ پروژه نیز در هفته دولت با سرمایه گذاری ۲۶۸ میلیارد ریال کلنگ زنی شده است.

خرم با بیان اینکه پروژه‌های خیلی مهم و بزرگی نیز در شهرستان میامی در دست اجرا هستند که برای افتتاح در هفته دولت آماده نشده و بهره برداری از آنها به دهه فجر انقلاب اسلامی موکول می‌شود، بیان کرد: این طرح‌ها می‌تواند تحولات عظیمی را در شهرستان میامی ایجاد کند.

فرماندار میامی با اشاره به مهمترین طرح‌های افتتاح شده هفته دولت در سال جاری در شهرستان بیان کرد: روکش آسفالت محور میامی به کاهک با ۲۱۳ میلیارد تومان و اصلاح نقطه حادثه خیز ری آباد، راه روستایی اردیان و … در زمره طرح‌های مهم هفته دولت سال جاری شهرستان میامی محسوب می‌شوند.

خرم با بیان اینکه بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان فقط پروژه در شهر میامی افتتاح شده است، گفت: ۱۸ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد شهرستان نیز از دیگر طرح‌های هفته دولت سال جاری در میامی است که تعدادی از آنها امروز و فردا به بهره برداری خواهند رسید.

وی با بیان اینکه فاز اول و دوم مجتمع آبرسانی کالپوش با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان از جمله مهمترین طرح‌های شهرستان میامی است که برای افتتاح در دهه مبارک فجر آماده خواهد شد، افزود: این طرح ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

فرماندار میامی همچنین با بیان اینکه مرمت راه‌ها و قنوات روستاهای شهرستان از جمله طرح‌های دیگری است که در دست اجرا قرار دارد، گفت: افتتاح طرح توسعه یک معدن و کارخانه بزرگ مس با اعتبار یک هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان از دیگر برنامه‌های آتی شهرستان میامی محسوب می‌شود همچنین احداث گلخانه هیدروپونیک نیز به زودی در شهرستان صورت خواهد گرفت.

خرم با بیان اینکه در پروژه‌های عمرانی هفته دولت سال جاری در قیاس با سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۳۰ درصد رشد را شاهد هستیم، ابراز کرد: سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی افتتاح شده که امسال این شاخص به نزدیک ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.