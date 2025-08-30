پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی شهرداری به محض ولادت فرزند سوم

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم حسینقلی زاده مدیرکل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه افزایش سرانه‌های رفاهی همواره به عنوان مهمترین اولویت این اداره کل مورد توجه بوده است، افزایش ۱۰۰ درصدی تسهیلات فرزندآوری ویژه فرزند اول و دوم را از دیگر خدمات مهم رفاهی در سال جدید عنوان کرد و افزود: همکاران واحدهای غیرمستقل می‌توانند به محض تولد فرزند سوم نیز از وام کم بهره ۲۰۰ میلیون تومانی برخوردار شوند که این مبلغ نسبت به سنوات گذشته با افزایش دو برابری توأم بوده است.

وی اعتبار تخصیص یافته محور اعتبار ویژه فرزند چهارم را ۲۰۰ میلیون تومان ذکر کرد و گفت: در راستای عملی نمودن منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص افزایش فرزندآوری تمامی اعتبارات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حساب مشمولین واریز می‌شود.

مدیرکل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران تخصیص بیش از ۱۷۰۰ فقره تسهیلات ویژه محور نوبهار از ابتدای رونمایی از بسته خرسند ساز را سند افتخار مدیریت شهری ذکر کرد و اظهار داشت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی ایران و در راستای تشویق به امر فرزندآوری و حمایت از خانواده به تصویب رسید که خوشبختانه به رغم عدم تمکین این قانون در بسیاری از دستگاه‌ها، شهرداری تهران پیشرو در اجرای آن بوده است.