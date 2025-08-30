به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، دویست و هفتاد و یکمین شماره ماهنامه فیلمنامهنویسی فیلمنگار ویژه شهریور امسال در ۱۲۰ صفحه منتشر شد. در ابتدای بخش سینمای ایران سیناپس فیلمهای «زن و بچه»، «زعفرانیه ۱۴ تیر» و سریال «تاسیان» را میخوانیم و سپس نقد و تحلیلهایی که نویسندگان مجله درباره این آثار نوشتهاند. گفتوگویی نیز با جابر قاسمعلی فیلمنامهنویس «زعفرانیه ۱۴ تیر» انجام شده است.
پرونده موضوعی این شماره به فیلمنامه نویسی بر اساس داستان واقعی اختصاص دارد که شامل مطالب خواندنی و متنوعی است از جمله: گفتوگوی جمعی پیرامون فیلمنامهنویسی بر اساس داستان واقعی، چهار مزیت تبدیل حقیقت به فیلمنامهای بر اساس داستان واقعی، راهنمای نوشتن فیلمنامه جذاب بر اساس یک داستان واقعی، چالشهای نوشتن فیلمنامهای بر اساس یک داستان واقعی که لزوما اشراف کافی بر ابعادش ندارید، برای نگارش فیلمنامه بر اساس داستان واقعی به خود حقیقت بپردازیم یا پیامدهایش؟ و واقعیت جایگزین در فیلمنامهنویسی داستانی بر اساس داستان واقعی.
بخش سینمای جهان با سیناپس «شوالیههای آلتو»، «یک خانواده معمولی»، «طرح فنیقی» و سریال «گودال» آغاز میشود و با نقد و گفتوگوهایی با خالقان این آثار ادامه پیدا میکند.
فیلمنامه کامل این شماره به «ماجرا» نوشته میکل آن جلو آنتونیونی، الیو بارتولینی و تونیو گوئرا اختصاص دارد که توسط پویا نبی به فارسی برگردانده شده است. یادداشت مترجم، سکانس برگزیده، یک گفتوگو و نقدی بر این فیلمنامه، مطالب پایانی شماره شهریور هستند.
«فیلمنگار» به صاحب امتیازی بنیاد سینمایی فارابی منتشر میشود.
