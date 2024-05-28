به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بنیاد سینمایی فارابی، در ابتدای بخش سینمای ایران دویست و پنجاه و ششمین شماره ماهنامه فیلمنامهنویسی «فیلمنگار»، سیناپس فیلمهای «مست عشق»، «آخرین تولد» و «عروسک» را میخوانیم و سپس نقد و تحلیلهایی که نویسندگان مجله درباره این آثار نوشتهاند.
پرونده موضوعی این شماره به سریال «فارگو» اختصاص دارد که شامل مطالب خواندنی و متنوعی است، از جمله گفتوگو با نوآ هاولی، نویسنده و خالق سریال «فارگو»، الگوی سریال «فارگو» در شکلگیری و گسترش شبکه ارتباطی میان شخصیتها، ۹ نکته که میتوانیم از سریال «فارگو» درباره فیلمنامهنویسی یاد بگیریم، ۱۰ درس فیلمنامهنویسی از سریال تلویزیونی «فارگو»، درونمایه، لحن، خلاقیتهای روایی و ویژگیهای تکرارشونده فیلمنامه سریال «فارگو».
بخش سینمای جهان با سیناپس «تلماسه۲»، «اتاق معلمان» و «طعم غذا» آغاز میشود و با نقد و گفتوگوهایی با خالقان این آثار ادامه پیدا میکند. مطالعه تطبیقی کتاب و فیلمنامه «تلماسه۲» و تسلط بر کشمکش در فیلمنامهنویسی عناوین صفحات «سینما ادبیات» و «تجربههای پراکنده» هستند.
فیلمنامه کامل این شماره به «زندگیهای گذشته» نوشته سلین سونگ اختصاص دارد که توسط ارغوان اشتری به فارسی برگردانده شده است. سکانس برگزیده، یک نقد و گفتوگویی درباره ساختار این فیلمنامه، مطالب پایانی شماره خرداد «فیلمنگار» است.
«فیلمنگار» به صاحب امتیازی بنیاد سینمایی فارابی منتشر میشود.
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