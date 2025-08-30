به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره لوکاس، یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های اروپا در حوزه فیلم کودک و نوجوان است که هر ساله در شهرهای فرانکفورت، ویسبادن و ماینز برگزار می‌شود.

این جشنواره از تاریخ ۵ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۳ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۴) میزبان آثار منتخب از سراسر جهان است.

فیلم کوتاه «انتظار» در کنار فیلم‌هایی از کشورهای مختلف، در سالن‌های سینمایی این سه شهر آلمان به نمایش گذاشته می‌شود و نماینده‌ای از سینمای مستقل ایران در این رویداد بین‌المللی است.

پیش از این فیلم کوتاه انتظار موفق شده است در چهارده فستیوال دیگر از جمله بیست و پنجمین دور جشنواره فیلم سانتافه آمریکا، هفتمین دور جشنواره فیلم‌کیرز آلمان و هفدهمین دور جشنواره مدیا فیلم فستیوال آمریکا و بیست و یکمین دوره فستیوال پاتیوس آمریکا و قرنطینه بلغارستان و... حضور پیدا کند و جایزه ویژه هیئت داوران را در ششمین دور جشنواره چیایی تایوان و بهترین فیلم جشنواره مادریا کورتس پرتغال و همچنین تقدیر بهترین فیلم داستانی جشنواره بین المللی فیلم صد را از آن خود کند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «نوید و حمید هر روز منتظر والدینشان در مدرسه میمانند، حمید بیشتر از نوید نگران این موضوع است.»

عوامل این فیلم متشکل از فیلمنامه، تدوین و کارگردان: امیر روئینی، تهیه کننده: سجاد انتظاری، بازیگران: آریا طالبی، امیرارسلان مهدیانی، مژده محمدی، محمد کریم پور، فیلمبردار: رضا دیدار، صدابردار: محسن ظهرابی، صداگذار: محمدعلی درگاهی، اصلاح رنگ و نور: ایمان صالحی، گریم: مریم حسنی، گرافیست: راضیه فردوسی، است.

«انتظار» اثری تولید شده از باشگاه فیلم رویش است.