به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر شنبه در دیدار با رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت افزود: در حوزه‌های نظارتی، فرمانداری و دولت به عنوان ناظر بر رفتار زیرمجموعه‌های خود با اشرافیت، نهایت تلاش خود را انجام خواهد داد تا مردم با دغدغه کمتری، از خدمات شایسته‌تری بهره مند شوند.

فرماندار گناوه با گرامیداشت هفته دولت، از اقدامات و همکاری و تعامل دستگاه قضائی شهرستان در راستای اجرای برنامه‌های دولت قدردانی و بر تعامل این قوه با مجموعه دولت تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات مثبت و خوب حوزه قضائی نشان‌دهنده اهمیت هم‌افزایی و همکاری خوب میان نهادهای دولتی و دستگاه قضائی است.

در این دیدار رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، از اجرای برنامه‌های خوب دولت با مدیریت فرماندار قدردانی و لازمه استمرار و تداوم این روند را در گرو ایجاد تعامل و هم افزایی با حوزه دولت و قوه قضائیه دانستند.