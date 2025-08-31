تامین برق قطار های ترکیه از انرژی خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترکیه تودی، عبدالقادر اورال اوغلو، وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اظهار کرد: چهار نیروگاه انرژی خورشیدی در تأسیسات راه‌آهن عملیاتی شده‌اند و راه‌آهن دولتی ترکیه، اکنون برق مورد نیاز خود را تولید می‌کند و در عین حال انرژی مازاد را به سیستم عمومی بازمی‌گرداند.

وی افزود: راه‌آهن دولتی ترکیه، نیازهای انرژی خود را از این نیروگاه‌های خورشیدی تأمین می‌کند و تولید مازاد را به شبکه برق منتقل می‌کند و درآمد عمومی ایجاد می‌کند. با این نیروگاه‌ها، سالانه ۱.۵ میلیارد لیر (۳۶ میلیون دلار) در خزانه دولت باقی خواهد ماند.

مرحله اولیه این پروژه، شامل نصب نیروگاه‌های خورشیدی در ایستگاه‌های راه‌آهن در بالیکسیر، سلجوق و باسمان و همچنین در کارگاه تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه تاسلیکا در غازیان تپه است. این چهار نیروگاه فعال، همراه با تاسیسات در حال احداث، سالانه ۳۱۸.۵ میلیون کیلووات ساعت برق تولید خواهند کرد.

وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه تاکید کرد که سیستم راه‌آهن در حال گسترش نقش خود فراتر از حمل و نقل است و قصد دارد به رهبری در سیاست‌های انرژی سازگار با محیط زیست تبدیل شود و سرمایه‌گذاری‌های انرژی تجدیدپذیر را به‌طور مستقیم با عملیات حمل و نقل ریلی ادغام کند.

ساخت پروژه نیروگاه خورشیدی پشت بامی مارماری ادامه دارد و پنل‌های خورشیدی در ۲۶ ایستگاه قطار در امتداد خط راه‌آهن نصب خواهد شد. این سیستم با ظرفیت ۱۰.۱۳ مگاوات، سالانه بیش از ۱۵ میلیون کیلووات ساعت انرژی تجدیدپذیر تولید خواهد کرد.

اورال اوغلو گفت: انرژی مورد نیاز برای بهره‌برداری و امنیت در نیروگاه‌های پشت بامی ایستگاه‌ها تولید خواهد شد. این پروژه پس از تکمیل، ۶۰ درصد از نیازهای انرژی مارماری را تأمین خواهد کرد.

راه‌آهن ترکیه به احداث سه نیروگاه خورشیدی دیگر با ظرفیت ترکیبی ۲۰۰ مگاوات در آنکارا-کوجاهاچیلی، سیواس-ساریدمیر و قهرمان ماراش-نارلی ادامه می‌دهد. پس از اتمام این پروژه تا پایان سال ۲۰۲۹، انرژی تجدیدپذیر ۲۵ درصد از برق مورد نیاز در تاسیسات زنجیره‌ای راه‌آهن را تأمین خواهد کرد.

اورال‌اوغلو هدف میان‌مدت این شرکت را تأمین ۳۵ درصد از نیازهای برق راه‌آهن ترکیه از طریق منابع تجدیدپذیر خواند و نقش این ابتکار را در فرآیند گسترده‌تر تحول انرژی ترکیه و در عین حال، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در حمل و نقل ریلی برجسته کرد.