به گزارش خبرنگار مهر، سیامک بهارلویی صبح کشنبه در آئین افتتاحیه کارآموزی پذیرفته شدگان سردفتری استان اصفهان با بیان اینکه شاید بتوان گفت تنها شغلی که در قرآن به صراحت دعوت به آن شده باشد، سردفتری است، اظهار کرد: آیه ۲۸۲ سوره بقره که طولانی‌ترین و مفصل‌ترین آیه قرآن است، به صراحت دستور می‌دهد افرادی که عالم و عادل هستند که باید تعهدات مالی مردم را ثبت و مکتوب کنند.

وی افزود: در این آیه خداوند کاتبینی که دو خصوصیت دارند؛ یکی عدالت و دوم آگاهی به احکام الهی و قوانین فقهی و حقوقی را مأمور می‌کند که اسناد و تعهدات را بنویسند و تاکید می‌کند که کاتب حق ندارد از نوشتن امتناع کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان تصریح کرد: سردفتر حق امتناع از تنظیم سند ندارد و باید علت امتناع خود را کتباً اعلام کند بنابراین شغل سردفتری تجارت یا کسب‌وکار نیست زیرا هیچ تاجری را نمی‌توان مجبور به تجارت کرد. تجارت باید با توافق و رضایت باشد اما شغل سردفتری و «کتابت بالعدل» وظیفه و تصدی است.

وی ادامه داد: سردفتر تاجر نیست. او منصبی دارد که از سوی حاکمیت بدان منصوب می‌شود. از همین منظر شایسته است گله خود را از قانونی که در مجلس شورای اسلامی نوشته شد ابراز کرده و درخصوص این اشتباه که سردفتری در ردیف کسب‌وکارها تلقی شده است انتقاد کنیم.

بهارلویی گفت: آن کسانی که مشاغل حقوقی مانند وکالت و سردفتری را «تجارت» دانستند، با مبانی این مشاغل آشنا نبوده‌اند و امروز همه ارکان کشور از قوه قضائیه تا قوه مجریه و حتی خود قوه مقننه و برخی نمایندگان مجلس فریاد می‌زنند که این رویه و ادامه آن اشتباه است و امیدوارم مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون تسهیل از این خطا بازگردد.

وی خاطرنشان کرد: جالب است که کمیسیون حقوقی مجلس اکنون به شدت پیگیر اصلاح قانون تسهیل است و اعلام کرده که این قانون دیگر جای اجرا ندارد زیرا به اندازه کافی سردفتر و وکیل جذب شده‌اندو این باید نقطه توقف ادامه جذب بی رویه سردفتر باشد زیرا ادامه آن موجب فروپاشی شیرازه این شغل است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان افزود: از عجایب روزگار ما این است که همان مجلسی که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تصویب و بدون نیازسنحی هزاران سردفتر جذب کرد امروز در کمیسیون اصل ۹۰ رئیس سازمان ثبت را با تهدید فرا می‌خواند که چرا تنظیم اسناد رسمی را به پلتفرم‌ها واگذار نمی‌کنید؛ این تناقض عجیب است. چند هزار سردفتر با مصوبه مجلس جذب شده اما حالا از سمت همان قوه تاکید می‌شود که اسناد رسمی را به فضای مجازی بدهید؛ حداقل به مصوبات خود احترام بگذارید.

وی گفت: واگذاری این حوزه به پلتفرم‌ها خطای بزرگی است که با خسارت‌های فراوان به آن بازخواهید گشت چنانکه هیچ یک از کشورهای پیش رو در فناوری حوزه سند رسمی را به پلتفرم‌های فضای محازی واگذار نکرده اند.

بهارلویی با تاکید بر اینکه شغل سردفتری شغلی است که سردفتران حتی پس از ۲۰ یا ۳۰ سال ممکن است با مسئله‌ای جدید روبرو شوند که پاسخ روشنی برایش نداشته باشند، گفت: برخلاف قضاوت یا وکالت که فرد در یک حوزه خاص تخصص پیدا می‌کند، سردفتر هر روز با موضوعات گوناگون از حقوقی، مدنی، تجاری تا کیفری مواجه است.

وی ادامه داد: ممکن است در دفاتر انتقال سهام یک شرکت مطرح شود و نیاز به آشنایی با مقررات تجاری باشد یا کسی برای رضایت در پرونده کیفری بیاید یا موضوع صلح مدنی در میان باشد بنابراین سردفتری دانش گسترده حقوقی و روز آمدی مداوم می‌طلبد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه سندی که سردفتر می‌نویسد از حیث اجرا در حکم رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر است زیرا قانون، سند رسمی را «لازم‌الاجرا» دانسته است، گفت: همان‌طور که رأی قطعی دادگاه باید اجرا شود، سند رسمی نیز بدون تشریفات دادرسی لازم‌الاجراست. این نشانگر جایگاه والا و خطیر شغل سردفتری در نظام حقوقی ماست.

وی خطاب به کارآموزان سردفتری گفت: با رعایت قوانین و دقت در کار، دچار چالش انتظامی و قضائی نشوید. اهمیت شغل خود را بدانید، جایگاهتان را بشناسید و نگذارید با بی‌دقتی یا سهل‌انگاری در تنظیم چند سند، این جایگاه ارزشمند خدشه‌دار شود.