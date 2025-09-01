مجید درویش‌نژاد کارگردان فیلم کوتاه «چرخه نهم» در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ساخت فیلم جدیدم با عنوان «چرخه نهم» به پایان رسیده و مراحل پخش آن را پیگیری می‌کنم. همزمان، به عنوان بازیگر نیز مشغول تمرین برای یک تئاتر هستم. علاوه بر این پروژه‌ها، در حال تحقیق و پیش‌نگارش فیلمنامه جدیدی نیز هستم.

وی درباره ایده اولیه این فیلمنامه توضیح داد: ایده اولیه هر فیلمنامه معمولا از یک جرقه ذهنی شکل می‌گیرد. این جرقه می‌تواند یک تجربه شخصی، یک اتفاق واقعی، یک پرسش ذهنی، یا حتی یک تصویر یا احساس باشد. نویسنده با درگیر شدن با این ایده، سعی در بسط و گسترش آن دارد، شخصیت‌ها و موقعیت‌ها را می‌سازد و به تدریج طرح کلی داستان را شکل می‌دهد.

این کارگردان افزود: شکل‌گیری ایده معمولا از دل یک دغدغه یا پرسش بنیادین آغاز می‌شود؛ پرسشی که در طول روایت، بارها و بارها از زوایای مختلف به آن پرداخته خواهد شد. این مسئله به اثر عمق می‌بخشد و آن را به تجربه‌ای تأمل‌برانگیز تبدیل می‌کند.

درویش‌نژاد درباره انتخاب نام فیلم تصریح کرد: انتخاب عنوان فیلمنامه نیز بخش مهمی از هویت آن است. یک عنوان موفق باید با مضمون و فضای کلی داستان هم‌سو باشد، مفهومی نمادین یا احساسی را انتقال دهد و مخاطب را کنجکاو کند. گاهی نیز عنوان فیلمنامه مستقیما به نام یکی از شخصیت‌ها یا موقعیت‌های داستان مرتبط می‌شود که می‌تواند به غنای اثر کمک کند.

وی در ادامه تاکید کرد: فیلم «چرخه نهم» آماده شده و امیدوارم به زودی شاهد حضور آن در جشنواره‌ها و صحنه نمایش باشیم.

این کارگردان با اشاره به اینکه فیلم کوتاه این روزها بیش از هر زمان دیگری پویا و در حال تحول است، بیان کرد: با پیشرفت فناوری و ظهور پلتفرم‌های جدید، ساخت و توزیع فیلم کوتاه آسان‌تر شده، اما رقابت نیز شدیدتر شده است. مخاطبان به دنبال روایت‌های خلاقانه، مختصر و اثرگذار هستند و فیلمسازان باید هوشمندانه‌تر از گذشته عمل کنند تا بتوانند موفق شده و دیده شوند.

درویش‌نژاد در پایان درباره پروژه جدید خود گفت: مدتی است که روی ایده‌ای جدید کار می‌کنم. پس از اتمام فیلم کوتاهم، وقت بیشتری را به مرحله نگارش اختصاص داده‌ام. به امید خدا، پس از تکمیل فیلمنامه، فرآیند ساخت آن را آغاز خواهم کرد.

در خلاصه داستان «چرخه‌ نهم» آمده است: دلوین در یک گاوداری مشغول به کار است. او برای نجات مادرش که بعد از ماجرایی در یک سیکل روانی افتاده است، تلاش می‌کند.

دیمن زندی، مهین کاظمی و سیامک دنیر، در فیلم کوتاه «چرخه‌ نهم» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: مجید درویش نژاد، مشاور کارگردان: شهرام ولی‌پور، تدوین: هادی احمدی، دستیار اول کارگردان: داریوش دعاخوان، دستیار دوم کارگردان: عرفان سهیلی، منشی صحنه: گیتا فیضی، مدیر فیلم‌برداری: نوید زارع، دستیار اول فیلم‌بردار: سیروان خضری، دستیاران فیلم‌بردار: آرمان صیدی، مهرشاد بختیاری، صدابردار: نادر خالدی، مدیر تولید: سما ارمین طراح صحنه: سهیل جاسمی، طراح لباس: پیمان علوموانه، طراح گریم: شهرام ولی‌پور، برنامه‌ریز: سینا جاسمی، دستیار برنامه‌ریز: آنیتا علیزاده، دستیار تولید: مهین انجم، یسرا عزیزی، عکاس پشت‌صحنه: جوزف یوسفی، مدیر صحنه: رامین عطار و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.