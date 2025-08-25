  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

«دختری از بهشت» به تدوین رسید

فیلم کوتاه «دختری از بهشت» به کارگردانی محمد درویشی به مرحله تدوین رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «دختری از بهشت» به کارگردانی محمد درویشی و تهیه‌کنندگی شرکت سینمایی درویش، پس از ۶ روز فیلم‌برداری در شهرستان دهگلان روی میز تدوین رفت.

درویشی پیش از ساخت این فیلم، تجربه ساخت مجموعه مستند «ژیان»، سریال «ژوان»، فیلم سینمایی «پلتوک» و فیلم‌های کوتاه «تاپو»، «ئاسو»، «بازگشت» و «سایدا» را در کارنامه داشته است.

مریم بوبانی، فرشید گویلی، دنیا کرم‌ویسه و نیلا زندی، در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان «دختری از بهشت» آمده است: ثریا پس از سال‌ها دوری از روستا و زندگی پنهانی در شهر، در می‌یابد که مادرش در بستر بیماری و آستانه مرگ است؛ وی تصمیم می‌گیرد به روستا برگردد.

عوامل فیلم کوتاه «دختری از بهشت» عبارتند از: کارگردان: محمد درویشی، تهیه‌کننده: شرکت سینمایی درویش (محمد درویشی، رضا بدرلی)، فیلمنامه‌نویس: آکو زندکریمی، سرمایه‌گذار: وریا رحمانی، مدیر فیلم‌برداری: آرش عباسی، مدیر صدابرداری: نعمت نارنجی، تدوین: وحید احمدی، طراح صحنه: عبدالرحمان شریفی، گریم: سارینا کرمی، طراح لباس: لیلا بیگ‌زاده، برنامه‌ریز: جلال ساعدپناه، گروه کارگردانی: آزاد زندکریمی، امیرحسین اردلان، هلاله محمدی، منشی صحنه؛ حدیث اردلان، مدیر تولید: عبداله مولودی، فوکوس‌من: صلاح کریمی، دستیار فیلم‌بردار: فرشید محمدی، کاوان کریمی، پیمان رحیمی، دستیار صدا: هیمن کریمی، هنرور: مهدی ایرانی، دستیار تولید: رامتین شیدایی، مدیر تدارکات: رحمت زندی، دستیار تدارکات: ماریا صیدی، فرزانه شعاعی، دستیار گریم: آرمین کرمی، دستیار صحنه: محمدآرسام مولودی، دستیار لباس: سونیا زارعی، مسئول فنی: آرتین آویخته، عکاس: رامیار نصیری، و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

ندا زنگینه

