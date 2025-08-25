«دختری از بهشت» به تدوین رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «دختری از بهشت» به کارگردانی محمد درویشی و تهیه‌کنندگی شرکت سینمایی درویش، پس از ۶ روز فیلم‌برداری در شهرستان دهگلان روی میز تدوین رفت.

درویشی پیش از ساخت این فیلم، تجربه ساخت مجموعه مستند «ژیان»، سریال «ژوان»، فیلم سینمایی «پلتوک» و فیلم‌های کوتاه «تاپو»، «ئاسو»، «بازگشت» و «سایدا» را در کارنامه داشته است.

مریم بوبانی، فرشید گویلی، دنیا کرم‌ویسه و نیلا زندی، در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان «دختری از بهشت» آمده است: ثریا پس از سال‌ها دوری از روستا و زندگی پنهانی در شهر، در می‌یابد که مادرش در بستر بیماری و آستانه مرگ است؛ وی تصمیم می‌گیرد به روستا برگردد.

عوامل فیلم کوتاه «دختری از بهشت» عبارتند از: کارگردان: محمد درویشی، تهیه‌کننده: شرکت سینمایی درویش (محمد درویشی، رضا بدرلی)، فیلمنامه‌نویس: آکو زندکریمی، سرمایه‌گذار: وریا رحمانی، مدیر فیلم‌برداری: آرش عباسی، مدیر صدابرداری: نعمت نارنجی، تدوین: وحید احمدی، طراح صحنه: عبدالرحمان شریفی، گریم: سارینا کرمی، طراح لباس: لیلا بیگ‌زاده، برنامه‌ریز: جلال ساعدپناه، گروه کارگردانی: آزاد زندکریمی، امیرحسین اردلان، هلاله محمدی، منشی صحنه؛ حدیث اردلان، مدیر تولید: عبداله مولودی، فوکوس‌من: صلاح کریمی، دستیار فیلم‌بردار: فرشید محمدی، کاوان کریمی، پیمان رحیمی، دستیار صدا: هیمن کریمی، هنرور: مهدی ایرانی، دستیار تولید: رامتین شیدایی، مدیر تدارکات: رحمت زندی، دستیار تدارکات: ماریا صیدی، فرزانه شعاعی، دستیار گریم: آرمین کرمی، دستیار صحنه: محمدآرسام مولودی، دستیار لباس: سونیا زارعی، مسئول فنی: آرتین آویخته، عکاس: رامیار نصیری، و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.