اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین مجمع سراسری جامعه اسلامی مهندسین روز پنجشنبه ششم شهریورماه جاری با حضور اعضا از سراسر کشور و نماینده وزارت کشور به صورت مجازی برگزار شد.

در نهایت نتایج شمارش آرا ۲۷ نفر در دوره شانزدهم انتخاب شدند که در این دوره به ترتیب از بیشترین رأی شامل: محمد رضا باهنر، احمد نیکفر، محمدمهدی زاهدی، علیرضا خجسته پور، حمیدرضا فولادگر، علی محمد بدیعی، غلامحسین نجابت، محمدمهدی مفتح، جبار کوچکی نژاد، سیدمهدی هاشمی، علیرضا شیخ عطار، جعفر قادری، علی عبدالهیان، مهدی اسماعیلی، محسن اردکانی، احمد طاهری، اکبر اسمعیل، جواد توسلی مهر، محمدحسین عرب پور، بهادر ولیزاده، محمدجواد عسگری، محسن صادقیان، جعفر جعفری، صاحب حجتی، علیرضا جوانمردی، احمد اسلامیان و امیرحسین فتوحی؛ است.

شایان ذکر است در حال حاضر محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین است.