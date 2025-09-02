  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین انتخاب شدند

اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین انتخاب شدند

شانزدهمین دوره انتخابات شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با حضور نماینده وزارت کشور به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین مجمع سراسری جامعه اسلامی مهندسین روز پنجشنبه ششم شهریورماه جاری با حضور اعضا از سراسر کشور و نماینده وزارت کشور به صورت مجازی برگزار شد.

در نهایت نتایج شمارش آرا ۲۷ نفر در دوره شانزدهم انتخاب شدند که در این دوره به ترتیب از بیشترین رأی شامل: محمد رضا باهنر، احمد نیکفر، محمدمهدی زاهدی، علیرضا خجسته پور، حمیدرضا فولادگر، علی محمد بدیعی، غلامحسین نجابت، محمدمهدی مفتح، جبار کوچکی نژاد، سیدمهدی هاشمی، علیرضا شیخ عطار، جعفر قادری، علی عبدالهیان، مهدی اسماعیلی، محسن اردکانی، احمد طاهری، اکبر اسمعیل، جواد توسلی مهر، محمدحسین عرب پور، بهادر ولیزاده، محمدجواد عسگری، محسن صادقیان، جعفر جعفری، صاحب حجتی، علیرضا جوانمردی، احمد اسلامیان و امیرحسین فتوحی؛ است.

شایان ذکر است در حال حاضر محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین است.

کد خبر 6577425
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها