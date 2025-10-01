قائم مقام و اعضای هیئت اجرایی جامعه اسلامی مهندسین مشخص شدند

  1. سیاست
قائم مقام دبیرکل و اعضای هیئت اجرایی جامعه اسلامی مهندسین مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به پیشنهاد محمدرضا باهنر دبیرکل این تشکل و با تصویب شورای مرکزی، علیرضا خجسته پور به عنوان قائم مقام دبیرکل انتخاب شد.

همچنین باهنر احکام سایر اعضای هیئت اجرایی شامل: احمد نیکفر به عنوان رئیس واحد تشکیلات؛ علی محمد بدیعی به عنوان رئیس واحد مالی و پشتیبانی؛ احمد طاهری به عنوان رئیس واحد فنی و مهندسی؛ علیرضا خجسته پور به عنوان رئیس واحد سیاسی؛ جعفر جعفری به عنوان رئیس واحد ارتباطات و روابط عمومی؛ محمدحسین عرب پور به عنوان رئیس واحد آموزش؛ احمدکامور بخشایش به عنوان رییس دفتر دبیرکل و احمد علیمردانی به عنوان مسئول دبیرخانه را صادر کرد.

شایان ذکر است شانزدهمین دوره شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در شهریورماه سال جاری آغاز به کار کرد و پیش از این محمدعلی شایسته نیا مسئولیت واحد سیاسی این حزب را برعهده داشت که با انتصاب علیرضا خجسته پور به این مسئولیت، از خدمات ایشان قدردانی شد.

