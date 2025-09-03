انتصاب سفیر افتخاری گردشگری اصفهان در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، امیرکرمزاده طی حکمی صادق هادیپور را بهعنوان سفیر افتخاری گردشگری اصفهان در سال ۱۴۰۴ منصوب کرد.
بر اساس اعلام ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، این انتخاب در راستای تقویت دیپلماسی عمومی گردشگری و بهرهگیری از ظرفیت فعالان رسانهای در ترویج جاذبههای فرهنگی و طبیعی استان صورت گرفته است.
در بخشی از حکم صادر شده از سوی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، خطاب به صادق هادیپور آمده است که با توجه به تلاشهای مستمر و خالصانه وی در حوزه رسانههای مجازی و تولید محتوای تخصصی، انتظار میرود بهعنوان سفیر افتخاری گردشگری اصفهان، با تولید و انتشار آثار غنی، اخلاقمدار و آگاهیبخش، زمینهساز ارتقای گفتمان عمومی در حوزه گردشگری و معرفی ظرفیتهای متنوع این استان باشد.
هادیپور با این حکم، مسئولیت دارد در مسیر توسعه صنعت گردشگری استان، نقشآفرینی مؤثر داشته و با بهرهگیری از رسانههای نوین، در جهت ارتقای جایگاه گردشگری اصفهان در سطح ملی و بینالمللی گام بردارد.
این انتصاب در شرایطی صورت میگیرد که اصفهان بهعنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری ایران، نیازمند بهرهگیری از ظرفیت فعالان اجتماعی و رسانهای برای معرفی بهتر ظرفیتهای گردشگری خود در فضای داخلی و جهانی است.
