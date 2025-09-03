بخشدارهای جدید در ۳ شهرستان گیلان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور احکام جداگانه‌ای از سوی هادی حق‌شناس استاندار گیلان، سرپرستان بخشداری‌های مرکزی و سردار جنگل شهرستان فومن، خشکبیجار شهرستان رشت و رحیم‌آباد شهرستان رودسر منصوب شدند.

در این احکام مدینه فلاح به عنوان بخشدار مرکزی فومن منصوب شده است همچنین جعفر صفری اولم، که پیش از این معاونت فرمانداری شهرستان‌های ماسال و خمام و معاونت سیاسی فرمانداری شهرستان‌های سیاهکل و املش را در کارنامه دارد، به عنوان بخشدار سردار جنگل فومن انتخاب شد.

در ادامه، سیده زهرا زوار موسوی به سمت سرپرست بخشداری خشکبیجار شهرستان رشت و جابر مهری، که پیشتر نیز سابقه سرپرستی بخشداری رحیم‌آباد را داشته است، به عنوان سرپرست بخشداری رحیم‌آباد شهرستان رودسر منصوب شدند.