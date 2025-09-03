  1. استانها
  2. گیلان
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۷

بخشدارهای جدید در ۳ شهرستان گیلان معرفی شدند

بخشدارهای جدید در ۳ شهرستان گیلان معرفی شدند

رشت- با صدور احکام جداگانه توسط استاندار گیلان سرپرستان بخشداری‌های مرکزی فومن، سردار جنگل، خشکبیجار و رحیم‌آباد رسماً منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور احکام جداگانه‌ای از سوی هادی حق‌شناس استاندار گیلان، سرپرستان بخشداری‌های مرکزی و سردار جنگل شهرستان فومن، خشکبیجار شهرستان رشت و رحیم‌آباد شهرستان رودسر منصوب شدند.

در این احکام مدینه فلاح به عنوان بخشدار مرکزی فومن منصوب شده است همچنین جعفر صفری اولم، که پیش از این معاونت فرمانداری شهرستان‌های ماسال و خمام و معاونت سیاسی فرمانداری شهرستان‌های سیاهکل و املش را در کارنامه دارد، به عنوان بخشدار سردار جنگل فومن انتخاب شد.

در ادامه، سیده زهرا زوار موسوی به سمت سرپرست بخشداری خشکبیجار شهرستان رشت و جابر مهری، که پیشتر نیز سابقه سرپرستی بخشداری رحیم‌آباد را داشته است، به عنوان سرپرست بخشداری رحیم‌آباد شهرستان رودسر منصوب شدند.

کد خبر 6579137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها