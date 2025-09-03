برگزاری جشن بزرگ میلاد پیامبر اکرم (ص) در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص)، جشن باشکوهی با حضور جمعی از شخصیت‌های مذهبی، قرآنی و هنری کشور و مهمانان داخلی و خارجی، شامگاه جمعه در بقعه امامزاده ناصرالحق (ع) شهرستان آمل برگزار می‌شود.

این مراسم معنوی پس از نماز مغرب و عشاء آغاز خواهد شد و برنامه‌های متنوعی برای مخاطبان تدارک دیده شده است.

در بخش‌های مختلف این جشن، اجرای برنامه توسط مجری توانمند، ابتهال‌خوانی با صدای استاد حسن خانچی، و سخنرانی توسط حجت‌الاسلام حامد سلطانی پیش‌بینی شده است.

همچنین علاقه‌مندان به شعر آیینی، شاهد شعرخوانی محمد رسولی و موسوی واعظ خواهند بود.

در بخش تلاوت قرآن، احمد ابوالقاسمی و امیرعلی گلرو به تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید می‌پردازند.

مداحان برجسته‌ای همچون حاج ابوذر روحی، سجاد محمدی و محمدرضا نوشهور نیز در این مراسم به اجرای مدیحه‌سرایی خواهند پرداخت.

در بخش هنری، گروه‌های مذهبی از جمله زهرائیون، نجم‌الثاقب به اجرای برنامه می‌پردازند و غلامرضا صنعتگر به همراه مجتبی الله‌وردی اجرای زنده خواهند داشت.

این مراسم با هدف بزرگداشت مقام پیامبر اعظم (ص) و گسترش فرهنگ نبوی، با همکاری نهادهای فرهنگی و مذهبی استان مازندران برگزار می‌شود و حضور برای عموم مردم آزاد است.