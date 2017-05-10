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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۰۱

در بوستان رازی برگزار می شود؛

ترنم آسمان؛ جشن بزرگ نیمه شعبان با حضور هنرمندان

ترنم آسمان؛ جشن بزرگ نیمه شعبان با حضور هنرمندان

جشن بزرگ نیمه شعبان با عنوان ترنم آسمان همزمان با شب ولادت حضرت مهدی(عج)، با حضور گروه های هنری در بوستان رازی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشن بزرگ هم چنین گروه های هنری کودک و نوجوان، شاعران آیینی، گروه تواشیح و قاریان ممتاز قرآن کریم حضور و اجرا خواهند داشت.

بر اساس این گزارش جشن بزرگ نیمه شعبان ساعت ۱۷ روز پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت با اجرای شهاب حسین زاده و تلاوت مجلسی قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی آغاز می شود و گروه تواشیح مشکات، گروه تلویزیونی کودک شاپرک، سیامک رجاور شاعر آیینی، محمد خوارزمی خواننده پاپ و سنتی در بخش های مختلف این ویژه برنامه به اجرای برنامه می پردازند.

بر اساس این گزارش تجلیل از پدر شهیدان محقق یزدی، گفت و گوی دینی با کارشناس مذهبی، اجرای مسابقه و پذیرایی از دیگر بخش های جشن ترنم آسمان است.

این ویژه برنامه پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ازساعت ۱۷ تا ۲۰ به نشانی خ قزوین،خ مرادی،بوستان رازی میزبان شهروندان است.

کد مطلب 3975242

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