ترنم آسمان؛ جشن بزرگ نیمه شعبان با حضور هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشن بزرگ هم چنین گروه های هنری کودک و نوجوان، شاعران آیینی، گروه تواشیح و قاریان ممتاز قرآن کریم حضور و اجرا خواهند داشت.

بر اساس این گزارش جشن بزرگ نیمه شعبان ساعت ۱۷ روز پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت با اجرای شهاب حسین زاده و تلاوت مجلسی قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی آغاز می شود و گروه تواشیح مشکات، گروه تلویزیونی کودک شاپرک، سیامک رجاور شاعر آیینی، محمد خوارزمی خواننده پاپ و سنتی در بخش های مختلف این ویژه برنامه به اجرای برنامه می پردازند.

بر اساس این گزارش تجلیل از پدر شهیدان محقق یزدی، گفت و گوی دینی با کارشناس مذهبی، اجرای مسابقه و پذیرایی از دیگر بخش های جشن ترنم آسمان است.

این ویژه برنامه پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ازساعت ۱۷ تا ۲۰ به نشانی خ قزوین،خ مرادی،بوستان رازی میزبان شهروندان است.