آزادی مشروط و مرخصی برای ۶۸ مددجوی ندامتگاه دماوند

عباس اسکندری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از بهره‌مندی ۶۸ زندانی این شهرستان از نهادهای ارفاقی و تسهیلات قانونی خبر داد.

رئیس ندامتگاه دماوند با اشاره به بازدید اخیر قاضی ناظر زندان از این مرکز اظهار داشت: در جریان این بازدید بیش از ۲۰۰ زندانی به صورت چهره به چهره با مقام قضائی گفت‌وگو کرده و خواسته‌های قضائی خود را مطرح کردند.

وی افزود: در نتیجه این دیدار و بررسی پرونده‌ها، ۴۵ نفر از زندانیان با استفاده از ظرفیت ماده ۲۰۰ آئین‌نامه سازمان زندان‌ها مشروط آزاد شدند. همچنین با اعطای مرخصی به ۲۰ نفر دیگر موافقت شد و سه زندانی نیز از پابند الکترونیکی بهره‌مند شدند.

اسکندری با بیان اینکه مجموعه ۶۸ نفر از مددجویان دماوند از تسهیلات ارفاقی و حقوق قانونی برخوردار شدند، ادامه داد: اجرای چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری، بازاجتماعی شدن زندانیان و تقویت روحیه امیدواری در میان آنان دارد.

رئیس ندامتگاه دماوند خاطرنشان کرد: استفاده از نهادهای ارفاقی همچون آزادی مشروط، مرخصی و پابند الکترونیکی از سیاست‌های کلان قوه قضائیه در راستای اصلاح و تربیت مددجویان و بازگشت آنان به جامعه است.