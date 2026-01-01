۵ آزادی و ۷ مرخصی در بازدید قضایی روز پدر از زندان دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لمراسکی، پیش از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از انجام اقدامات قضائی حمایتی به مناسبت روز پدر خبر داد.

لمراسکی با اشاره به بازدید خود از ندامتگاه دماوند اظهار کرد: به مناسبت روز پدر، با هدف رسیدگی میدانی به وضعیت زندانیان و تسریع در امور قضائی، از ندامتگاه شهرستان بازدید به‌عمل آمد و پرونده‌ها به‌صورت موردی بررسی شد.

وی افزود: در جریان این بازدید و پس از بررسی وضعیت حقوقی محکومان، دستورات قضائی لازم صادر شد که بر اساس آن، پنج نفر از زندانیان آزاد شدند، برای یک نفر رأی باز صادر شد و هفت نفر نیز به مرخصی اعزام شدند.

قاضی ناظر بر زندان دادسرای دماوند تأکید کرد: این اقدامات در راستای رعایت حقوق قانونی زندانیان، حمایت قضائی و توجه به شرایط خانوادگی آنان، به‌ویژه در مناسبت‌های اجتماعی و مذهبی انجام می‌شود.

لمراسکی خاطرنشان کرد: رسیدگی مستمر به وضعیت زندانیان و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری، از اولویت‌های دستگاه قضائی در شهرستان دماوند است.