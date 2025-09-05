خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: جشن امت احمد در سنندج امسال با حضور گسترده مردم، فضایی پرانرژی و دلنشین به شهر بخشید.
از همان ساعات اولیه شروع مراسم مسیرهای منتهی به محل برگزاری جشن پر از خانوادهها و نوجوانانی بود که با شور و شعف در کنار یکدیگر حرکت میکردند تا از برنامههای متنوع فرهنگی، خدماتی و غذایی بهرهمند شوند.
غرفههابا ارائه خدمات متنوع، از غذا و شربت گرفته تا فعالیتهای آموزشی، مشاوره و هنری، هر کدام جلوهای از محبت و ارادت مردم به اهلبیت (ع) و روح جمعی جشن را نشان میدادند.
حضور پرشور مردم و لبخند زائران، محیطی سرشار از انرژی مثبت و معنویت ایجاد کرده بود.
خدمتی که با عشق ارائه میشود
در میان شلوغیهای جمعیت حضور در شور کودکان و نوجوانان در غرفه کودک و نوجوان شهر کامیاران نگاهها را به سوی خود جذب میکند.
بانوانی که با عشق به مهمانان کوچک این جشن بزرگ خدمت میکنند تا همه در کنار هم لبخند بزنند.
مسئول غرفه کودک و نوجوان شهرستان کامیاران در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین سال حضور ما در جشن امت احمد است و با فعالیتهای هنری و سرگرمکننده تلاش کردیم کودکان لحظاتی پر از شادی و خلاقیت تجربه کنند چرا که هدف ما ایجاد خاطرات شیرین و پرانرژی برای خانوادههاست.
اکرم روشنی ادامه داد: لبخند و هیجان کودکان انگیزه ما را برای خدمت بیشتر دوچندان کرده و نشان میدهد که شادی و خلاقیت میتواند پلی برای ایجاد صمیمیت و همدلی میان شرکتکنندگان جشن باشد.
وی عنوان کرد: حضور و اتحاد مردم در جشن بزرگ امت احمد بار دیگر نشان داد این مردم با هر مذهبی با حفظ انسجام در کنار هم ایستادهاند و برای حفظ ارزشهای اسلامی تلاش میکنند.
دستانی که با عشق نان می پزند
کمی جلوتر در میان غرفههای حاضر در مراسم بوی خوش نان محلی به مشام میرسد و نشان میدهد که در این مهمانی بزرگ همه پای کار هستند و به مهمانان خدمت میکنند.
مسئول غرفه پخت نان و برساق شهرستان کامیاران در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال برای سومین سال متوالی است که افتخار داریم خادم کوچکی در این مهمانی بزرگ باشیم و بتوانیم از مهمانان پذیرایی کنیم.
محمد چشمه کبودی گفت: در موکب ما ۹ نفر مشغول پخت برساق و نان محلی هستند و همه ما از روزها قبل در تدارک این مهمانی بزرگ بودیم.
مشاورهای که با جان و دل ارائه میشود
یکی از جلوههای زیبای مهمانی امت احمد حضور غرفههای با عنوان مشاوره و راهنمایی است که مورد استقبال ویژه مردم نیز قرار گرفته است.
مسئول غرفه مشاوره و راهنمایی شهرستان بیجار در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال برای دومین سال است که در این جشن بزرگ افتخار خدمت به مردم شریف استان کردستان را داریم.
زیبا خان محمدی گفت: در غرفه ما دو مشاور حضور دارند و در زمینههای تحصیلی، اجتماعی و خانوادگی به مهمانان مراجعه کننده مشاوره لازم ارائه میشود.
این بانوی بیجاری بیان کرد: مشاوران ما به شکل تخصصیتر به افرادی که نیاز باشد مشاوره ارائه میکند تا مشکلات این افراد برطرف شود.
وی تاکید کرد: امروز مهمانی امت احمد نشان داد مردم کردستان از شیعه و سنی با هم برادر هستند و با اتحاد خود در پشت نظام اسلامی ایستادهاند.
حضور ۱۰ غرفه از شهرستان بیجار در مهمانی امت احمد
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه امسال ده غرفه از شهرستان بیجار در این مهمانی حضور دارد.
حجتالاسلام سعد الله جمادیان عنوان کرد: شهرستان بیجار غرفههای متعددی در بخشهای مشاوره، کودک و نوجوان، فرهنگی و پذیرایی دارد و با شور و شوق به مهمانان خدمت ارائه میکند.
وی گفت: در مجموع ۱۰۰ نفر خادم و غرفه دار امروز از شهرستان بیجار در این مهمانی بزرگ حضور دارند.
جشن امت احمد در سنندج امسال بار دیگر نشان داد که این مراسم، نه تنها فرصتی برای پذیرایی با نذریها، بلکه مجالی برای ایجاد همدلی، محبت و ارادت به اهلبیت (ع) است. شور و شعف مردم، تلاش خادمان و لبخند بازدیدکنندگان، جشن را به نمادی از معنویت و محبت تبدیل کرده است.
این جشن، پیام وحدت و همدلی را در جامعه ترویج میکند و یادآور میشود که خدمت بیمنت، حضور فعال مردم و مشارکت در چنین برنامههایی، سهمی از تجربه جمعی بزرگ و ارزندهای است که عشق و محبت به اهلبیت (ع) را در دلها نهادینه میکند.
