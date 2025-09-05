لبخندهای رنگی در سنندج؛ طراحی چهره کودک، جشن امت احمد را شاد کرد

دریا پیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دومین سالی است که در جشن امت احمد حضور داریم و با همراهی پنج خادم طراحی چهره برای کودکان انجام شد هدف ما شادی و ایجاد لحظاتی خوش برای خانواده‌هاست

وی ادامه داد: لبخند کودکان و نگاه پرانرژی آنان انگیزه ما را برای خدمت بیشتر کرده و نشان می‌دهد که حتی فعالیت‌های ساده و هنری می‌تواند فضایی پر از همدلی و صمیمیت در جشن خلق کند

خادمان غرفه طراحی چهره کودک با حضور خود در جشن امت احمد نشان دادند که عشق به خدمت و توجه به دنیای کودکان می‌تواند جلوه‌ای ویژه از شادی، محبت و همبستگی میان مردم ایجاد کند.

گفتنی است؛ در این جشن بیش از ۱۳۰ موکب و غرفه در راستای خدمات رسانی به حاضران در این مهمانی و جشن فعالیت می‌کنند.