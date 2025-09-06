محرم میدان خودسازی و مقاومت در ارتش است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرشاد جمشیدیفر صبح شنبه در آئین تجلیل از خادمان محرم ضمن گرامیداشت زحمات صادقانه و بیمنت کارکنانی که در برپایی مراسمهای عزاداری محرم در این یگان مشارکت داشتند، اظهار کرد: محرم فرصتی برای زنده نگه داشتن پیام عاشورا و ترویج فرهنگ ایثار، ولایتمداری و مقاومت است و این روحیه باید در متن فعالیتهای نیروهای مسلح بهویژه در یگانهای عملیاتی نهادینه شود.
وی افزود: برگزاری باشکوه مراسمهای عزاداری، اعم از اقامه نماز جماعت، قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی، مداحی، برپایی هیئتهای مذهبی، سیاهپوش کردن فضای یگان و برنامههای فرهنگیتبلیغی، نتیجه همت، اخلاص و تلاش جمعی خادمینی است که با عشق به اهلبیت (ع)، در این مسیر گام برداشتند.
جانشین گروه ۴۴ توپخانه نزاجا اضافه کرد: خادمی در دستگاه امام حسین (ع)، یک مسئولیت معنوی و الهی است. کسانی که در این راه قدم برمیدارند، در حقیقت نهتنها به خودسازی و تعالی معنوی میپردازند، بلکه در ارتقاء روحیه دینی و انقلابی یگان نیز نقشآفرینی میکنند.
وی بیان کرد: امروز در میدان نبرد فرهنگی، تبیین معارف عاشورا و انتقال پیام کربلا، یکی از مهمترین وظایف ما در ارتش انقلابی جمهوری اسلامی ایران است. خوشبختانه کارکنان متعهد گروه ۴۴ توپخانه، با درک عمیق از این مسئولیت، با تمام توان در برپایی شعائر حسینی مشارکت داشته و فضای یگان را معطر به عطر حسینی کردند.
سرهنگ جمشیدی فر همچنین تأکید کرد: نگاه ما به محرم و عزاداری صرفاً احساسی نیست؛ بلکه این مجالس، بستری برای ترویج بینش دینی، بصیرت سیاسی و روحیه جهادی در میان کارکنان بهویژه جوانان وظیفه است. ما معتقدیم راه امام حسین (ع)، مسیر مقاومت، ولایتپذیری و دفاع از ارزشهای اسلام ناب محمدی است.
وی از جمعی از خادمان هیئتهای عزاداری، موکبداران، مداحان، عوامل پشتیبانی، و دیگر عزیزانی که در ایام محرم در حوزههای مختلف فرهنگی و اجرایی فعالیت داشتند، با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل بهعمل آمد.
