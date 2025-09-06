به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، بهمنظور عمل به تعهدات زیستمحیطی و تحقق توسعه پایدار در میدانهای نفتی آبان و پایدار غرب و بر اساس الزامات قرارداد IPC، شرکت پیمانکار اصلی طرح (ZN Vostok) عملیات پاکسازی خاکهای آلوده بر جایمانده از بهرهبرداریهای گذشته (آلودگیهای تاریخی) را آغاز کرده است.
بر همین اساس قرار است پیمانکار فرعی منتخب با نظارت اداره کل محیطزیست استان ایلام، حدود ۲۳۰۰ مترمکعب از خاکهای آلوده میدان نفتی پایدار غرب را طی مدت ۶ ماه و با استفاده از روش لندفارمینگ (Land Farming) تصفیه و زیستپالایی کند.
روش لندفارمینگ، شیوهای زیستی برای تصفیه خاکهای آلوده است. در این روش خاک آلوده در لایهای نازک (بهطور معمول بین ۱۵ تا ۳۵ سانتیمتر) بر سطح زمین گسترده میشود و با اقدامهایی مانند آبیاری و هوادهی، شرایطی فراهم میشود تا میکروارگانیسمهای طبیعی خاک، آلایندهها را تجزیه کنند.
گفتنی است که در کنار تحقق اهداف تولیدی میدانهای آبان و پایدار غرب، رعایت الزامات زیستمحیطی و کاهش اثرات منفی بر اکوسیستم منطقه بهطور ویژه در دستور کار قرار دارد.
