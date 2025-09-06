به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش اظهار داشت: در پی وقوع زلزله شدید در روزهای اخیر در کشور افغانستان و خسارات واردشده به مردم این کشور، هواپیمای ترابری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با محمولههای کمکهای بشردوستانه شامل اقلام امدادی، غذایی و دارویی به مقصد افغانستان اعزام شد.
امیر واحدی افزود: کمکرسانی به همنوعان در شرایط سخت، وظیفه ذاتی و انسانی ماست و در هر نقطهای از ایران اسلامی یا کشورهای همسایه که مردم نیازمند یاری باشند، کارکنان نیروی هوایی ارتش آمادگی کامل دارند تا در کوتاهترین زمان وارد عمل شوند.
فرمانده نهاجا خاطرنشان کرد: مأموریتهای انساندوستانه نیروی هوایی ارتش علاوه بر تقویت روحیه ایثار و همدلی، نشاندهنده عمق پیوندهای برادری و همسایگی بین ملت ایران و افغانستان است.
