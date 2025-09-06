  1. سیاست
ارسال کمک‌های ایران به افغانستان با هواپیماهای ارتش

فرمانده نیروی هوایی ارتش از ارسال کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به افغانستان با هواپیماهای ترابری نهاجا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش اظهار داشت: در پی وقوع زلزله شدید در روزهای اخیر در کشور افغانستان و خسارات واردشده به مردم این کشور، هواپیمای ترابری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با محموله‌های کمک‌های بشردوستانه شامل اقلام امدادی، غذایی و دارویی به مقصد افغانستان اعزام شد.

امیر واحدی افزود: کمک‌رسانی به هم‌نوعان در شرایط سخت، وظیفه ذاتی و انسانی ماست و در هر نقطه‌ای از ایران اسلامی یا کشورهای همسایه که مردم نیازمند یاری باشند، کارکنان نیروی هوایی ارتش آمادگی کامل دارند تا در کوتاه‌ترین زمان وارد عمل شوند.

فرمانده نهاجا خاطرنشان کرد: مأموریت‌های انسان‌دوستانه نیروی هوایی ارتش علاوه بر تقویت روحیه ایثار و همدلی، نشان‌دهنده عمق پیوندهای برادری و همسایگی بین ملت ایران و افغانستان است.

هادی رضایی

