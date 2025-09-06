بستن کمربند ایمنی برای همه سرنشینان خودرو الزامی است

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش حوادث ناگوار ناشی از عدم استفاده از کمربند ایمنی گفت: هرچند بستن کمربند ایمنی امری بدیهی بهنظر میرسد، اما هنوز هم بسیاری از سرنشینان خصوصاً در صندلی عقب از آن غفلت میکنند که همین سهلانگاری ساده، بارها موجب مرگ و مصدومیت شدید هموطنان مان شده است.
وی در ادامه افزود: در برخوردهای شدید و حتی تصادفهای درونشهری، اگر سرنشین عقب کمربند نبسته باشد، مانند گلولهای به سمت شیشه یا دیگر سرنشینان پرتاب میشود. بارها دیدهایم که سرنشینان جلو به دلیل ضربه شدید ناشی از برخورد سرنشین عقب، جان خود را از دست دادهاند. همچنین در بررسی تصادفات منجر به فوت مشخص شد که بیشترین درصد فوتیها از سرنشینان خودروهایی بودند که کمربند ایمنی نداشتند و این در حالی است که بخش زیادی از این جانباختگان در صندلی عقب نشسته بودند.
رئیس پلیس راه استان توصیههایی هم به شهروندان داشت و گفت: کمربند ایمنی فقط برای راننده و فقط در جاده نیست وتمام سرنشینان، حتی در سفرهای درونشهری یا کوتاه، باید آن را ببندند همچنین قانون به صراحت راننده را مسئول کمربند ایمنی سرنشینان میداند و در صورت مشاهده تخلف، علاوه بر سرنشین، راننده نیز جریمه میشود.
این مقام انتظامی ادامه داد: عدم بستن کمربند ایمنی، نوعی بیاحترامی به جان خود و دیگران است این مسأله ارتباط مستقیمی با فرهنگ رانندگی و مسئولیتپذیری اجتماعی دارد.
وی از همه هموطنان درخواست کرد: قبل از حرکت، کمربند همه سرنشینان را چک کنید تعارف نکنید، جان انسان جای تعارف ندارد. فرزندان خود را از سنین پایین با کمربند ایمنی آشنا کنید اگر این کار به عادت تبدیل شود، در آینده نجاتبخش خواهد بود.در سفرهای بینشهری یا درونشهری، تفاوتی وجود ندارد حادثه زمان و مکان نمیشناسد.خودروی بدون کمربند عقب ایمن نیست حتی در خودروهای قدیمی، برای نصب کمربند ایمنی اقدام کنید.
سرهنگ علی مولوی خاطرنشان کرد: بارها گفتهایم و باز هم تأکید میکنیم کمربند ایمنی جان انسان را نجات میدهد. از خانوادهها، رسانهها، مربیان آموزشگاهها، رانندگان حرفهای و همه مردم عزیز انتظار داریم تا نسبت به این اصل ساده اما حیاتی، مسئولانه رفتار کنند. هیچکس نباید قربانی غفلت یا بیتوجهی باشد.
