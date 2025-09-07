جریمه ۱۷ هزار وسیله نقلیه به‌ علت تخلفات پلاک در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از برخورد گسترده با تخلفات پلاک و توقفهای غیرمجاز در پیادهروها طی ۱۱ روز ابتدایی شهریورماه سال جاری خبر داد. در این مدت، بیش از ۱۷ هزار تخلف مرتبط با پلاک وسایل نقلیه شناسایی و اعمال قانون شده است. همچنین بیش از ۱۱ هزار فقره توقف در پیادهراه ها که موجب انسداد مسیر عبور عابران شده بود، با جریمه مواجه شدند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با هشدار نسبت به افزایش تخلفات مربوط به پلاک وسایل نقلیه گفت: بسیاری از رانندگان تصور میکنند که مخدوش کردن یا دستکاری پلاک صرفاً منجر به جریمه نقدی میشود؛ در حالیکه طبق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، این اقدام یک جرم محسوب میشود و میتواند مجازات حبس از ۶ ماه تا یک سال را در پی داشته باشد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: توقف غیرمجاز در پیادهروها بهطور مستقیم در افزایش احتمال بروز تصادفات و حوادث شهری تأثیرگذار است. زمانی که عابر پیاده، بهجای عبور از مسیر ایمن پیادهرو، ناچار میشود به سطح سوارهرو وارد شود، جان او در معرض خطر قرار میگیرد. اشغال فضای پیادهرو توسط وسایل نقلیه نهتنها خلاف قانون است، بلکه تهدیدی جدی برای ایمنی و تردد عابرین پیاده محسوب میشود.
سردار موسوی پور در پایان گفت: تخلفات مربوط به پلاک و توقف در پیادهروها، مصداق بارز بیتوجهی و عدم رعایت حقوق شهروندی است. پلیس راهور تهران بزرگ با تمام توان و بدون هیچ گونه سستی در این کار و در چارچوب قوانین و مقررات، با این دسته از تخلفات برخورد قاطع خواهد کرد. انتظار داریم رانندگان با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه در بحث راهنمایی و رانندگی، در مسیر ارتقای فرهنگ ترافیک و حفظ نظم شهری همراه ما باشند.
نظر شما