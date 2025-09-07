خطای صدور جرایم رانندگی به نزدیک صفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ارتباط مستقیم مردم با مسئولین فراجا با حضور رئیس پلیس راهور فراجا در حال برگزاری است.

سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به صورت مستمر جلسات چهره به چهره با شهروندانی که مشکلاتی در حوزه پلیس راهور دارند برگزار می‌شود و تاکنون بالغ بر ۸۰ درصد درخواست‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: عمده این درخواست‌ها در حوزه آموزش‌های رانندگی بوده و خوشبختانه امروز حتی یک مورد اعتراض تلفنی یا حضوری در خصوص صدور جریمه اشتباهی ثبت نشده است.

حسینی با اشاره به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در این حوزه گفت: حدود سه سال پیش سامانه‌ای رباتیک برای رسیدگی و بررسی جرایم رانندگی راه‌اندازی شد که نتیجه آن کاهش چشمگیر خطا و رسیدن به سطح نزدیک به صفر بوده است. با این حال هنوز هم به دلیل تخلفاتی مانند دستکاری پلاک، احتمال بروز موارد معدودی از اشتباه وجود دارد.

وی ادامه داد: استاندارد جهانی پلاک خودرو استفاده از ارقام لاتین است، چرا که امکان تغییر و دستکاری آن‌ها وجود ندارد. این موضوع در کشور ما یکی از چالش‌ها محسوب می‌شود. در همین راستا، سامانه اجراییات به‌زودی به رباتی برای بررسی نهایی جرایم رانندگی مجهز خواهد شد تا خطای انسانی به طور کامل حذف شود.

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: طرحی تحت عنوان «نظام نوین شماره‌گذاری» در دست تدوین است که هدف آن کاهش مشکلات موجود است. یکی از پیشنهادات این طرح، تغییر ارقام پلاک خودروها به حروف لاتین برای افزایش دقت و جلوگیری از تخلفات احتمالی است.



بازتسجیل موتورسیکلت‌ها در دستور کار قرار دارد

وی در ادامه سخنان خود درباره ساماندهی موتورسیکلت‌ها اظهار کرد: طرحی تحت عنوان «بازتسجیل موتورها» در دست تصویب است که طی آن سه حوزه اصلی مربوط به موتورسیکلت‌سواران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حسینی با اشاره به یکی از مشکلات اصلی در حوزه شماره‌گذاری موتورسیکلت‌ها افزود: اکثر موتورها به نام راکب ثبت نشده‌اند و بسیاری از مالکان برای شماره‌گذاری اقدام نمی‌کنند. در حال حاضر اغلب پلاک‌ها به نام شرکت تولیدکننده موتور صادر می‌شود و خریداران بعدی نیز معمولاً برای انتقال سند هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند.

رئیس پلیس راهور تأکید کرد: برای موفقیت این طرح نیاز به ضمانت اجرایی وجود دارد و یکی از این ضمانت‌ها می‌تواند اتصال کارت سوخت به فرآیند بازتسجیل باشد تا ساماندهی موتورسیکلت‌ها به نتیجه برسد.

