بیانیه حماس درباره اقدام خطرناک دشمن اسرائیلی در زندانها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیهای اعلام کرد: وارد کردن سلاحهای جدید از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی به داخل زندانها، اقدامی خطرناک و نظاممند در جهت تشدید فشارها علیه اسرای بیدفاعی است که در زندانها با شدیدترین نقض حقوق انسانی روبرو هستند، کما اینکه این اقدام بیانگر سیاستی فاشیستی و انتقامجویانه است که هدف آن حذف فیزیکی اسرا و وارد ساختن بیشترین آسیبهای جسمی و روانی به آنان است.
حماس بیان کرد: ما تأکید میکنیم که استفاده از ابزارهایی همچون شوکرهای برقی، گلولههای پلاستیکی و تبدیل اسرا به «میدانهای آزمایش» یک جنایت تمام عیار است که ماهیت تجاوزگرانه و سرکوبگرانه رژیم اشغالگر را آشکار میسازد.
حماس هشدار داد که این تصمیم جنایتکارانه، جان اسرا را در معرض خطر قتل مستقیم یا تدریجی قرار میدهد و نقض آشکار همه قوانین بینالمللی و معاهدات حقوق بشری به شمار میرود.
این جنبش بیان کرد: ما رژیم جنایتکار صهیونیستی را مسئول کامل حفظ جان و سلامت اسرا میدانیم و از نهادهای بینالمللی حقوق بشری میخواهیم فوراً برای بازخواست این رژیم و توقف جنایات مداوم آن علیه اسرای فلسطینی در زندانهای اسرائیلی وارد عمل شوند.
نظر شما