به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش مقاومت اسلامی «حماس» بیانیه‌ای را در خصوص وضعیت اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی صادر کرد. این جنبش به رژیم صهیونیستی درباره تداوم اقدامات خصمانه علیه اسرا هشدار داد.

بر اساس این گزارش، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه خود آورده است: ما تحولات در زندان‌های رژیم صهیونیستی به ویژه زندان جلبوع را از نزدیک دنبال می‌کنیم. ما اقدامات تنش زای اشغالگران علیه اسرای فلسطینی را تحت نظر داریم.

این جنبش همچنین در بیانیه خود تأکید کرده است: ملت فلسطین هرگز در برابر جنایت‌های اشغالگران علیه اسرا سکوت نخواهند کرد. بدون شک، صهیونیست‌ها تاوان اقدامات خصمانه با اسرا را پس خواهند داد.

حماس در خصوص اسرای تونل آزادی نیز گفته است: فرار ۶ اسیر فلسطینی از زندان جلبوع یک ضربه امنیتی و نظامی به رژیم صهیونیستی بود. در واقع، رژیم صهیونیستی شکستی را متحمل شد که در امتداد سلسله شکست‌های پیشین آن بود.

این جنبش مقاومت اسلامی همچنین اعلام کرده است: رژیم صهیونیستی در خصوص اسرای فراری از زندان جلبوع، حقوق بشر را نقض کرده است. رژیم صهیونیستی مسئول جان این اسرا است. روز گذشته یک مقام امنیتی رژیم صهیونیستی از هزینه هنگفت عملیات جستجوی اسرای فراری از زندان جلبوع پرده برداشت. این مقام صهیونیست اعلام کرده است که این هزینه‌ها هنوز هم در حال افزایش هستند.

این مقام امنیتی رژیم صهیونیستی اذعان کرد که عملیات جستجوی ۶ اسیری که از زندان جلبوع گریخته بودند تاکنون ۱۰۰ میلیون دلار هزینه روی دست این رژیم گذاشته است. مقام مذکور تأکید کرد: درحال حاضر نیز دو اسیر فلسطینی به نام‌های أیهم نایف کممجی و یعقوب انفیعات همچنان فراری هستند و همین مسأله به صورت روزانه هزینه‌هایی را به تل آویو تحمیل می‌کند.

وی در ادامه نیز گفت: اسرائیل در حال حاضر برای یافتن دو اسیر فراری باقی مانده روزانه ۳ تا ۶ هزار دلار هزینه می‌کند. بدون شک در صورت عدم بازداشت اسرای مذکور، هزینه‌های تل آویو بیش از پیش افزایش می‌یابد.

گفتنی است، ۶ اسیر فلسطینی پانزدهم شهریور موفق شدند از طریق حفر تونل در زندان فوق امنیتی جلبوع واقع در شمال فلسطین اشغالی، از زندان فرار کنند. رژیم صهیونیستی از همان ساعات اولیه با صدها نیرو جستجو برای پیدا کردن این اسرا را آغاز کرد و تا کنون چهار نفر از این اسرا را بازداشت کرده است.