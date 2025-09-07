به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه شنبه در مراسم جشنواره رجایی در محل استانداری سمنان با بیان اینکه هدف از برگزاری این مراسم ارتقا کیفیت عملکرد مدیران است، ابراز داشت: به نوعی صداقت، شفافیت در مدیران تقویت و باعث رشد می‌شود.

وی با بیان اینکه قبول مسئولیت در واقع فرصت موقت برای خدمت است، افزود: این جشنواره نیز فرصتی برای ایجاد انگیزه به مدیران می‌دهد.

استاندار سمنان بابیان اینکه برگزاری این جشنواره اثرگذاری مثبت در اداره امور دارد، ابراز داشت: هر اقدامی می‌بایست بر پایه خدمت به مردم بنیان گذاری شود.

کولیوند با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف با یکدیگر مقایسه و برترین‌ها معرفی می‌شوند، تصریح کرد: این اقدام به پیشبرد اهداف توسعه استان سمنان کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه روند ارزیابی دستگاه‌ها کاری دشوار است، افزود: در واقع با دقت، مستند سازی و رعایت انصاف اقدام فوق انجام و کمک می‌کند تا فعالیت دستگاه‌ها دیده شود.