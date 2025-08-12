خدمت رسانی به زائران اربعین تا پایان صفر در استان سمنان ادامه دار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی مراسم اربعین به میزبانی سالن غدیر استانداری سمنان بابیان اینکه آمادگی کامل همه دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری مراسم اربعین ضروری است، بیان کرد: این اقدام رضایت‌مندی هموطنان را در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه امکانات شهری و روستایی در استان سمنان باید برای مراسم اربعین بسیج شوند، افزود: فرمانداران و بخشداران نیز باید این فضا را در حوزه خود به نحو مطلوب مدیریت کنند.

استاندار سمنان بابیان اینکه برای مدیریت زائران هنگام شرایط اضطرار و بحران باید تدابیر لازم در نظر گرفته شود، ابراز داشت: برای حمل و نقل، اسکان، خدمات بهداشتی و رفاهی، تأمین سوخت، آب و برق، امنیت و مراکز درمانی مورد استفاده زائران باید برنامه ریزی مناسب انجام شود.

کولیوند در ادامه تصریح کرد: خدمت رسانی به زائران اربعین تا پایان ماه صفر در استان سمنان ادامه دار است و دستگاه‌ها باید برای بازگشت زائران در آمادگی کامل قرار گرفته باشند.

وی با بیان اینکه در ایام منتهی به ۲۸ صفر نیز شاهد تردد زائران به سمت مشهد خواهیم بود، افزود: عوامل امدادی، انتظامی و خدماتی باید در این ایام پیش بینی لازم را در نظر گرفته و پای کار حضور داشته باشند.