محمد معینی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شهرداری تهران بدون کسب نظر و هماهنگی با مسئولان بخش کهریزک، اقدام به تعیین محل جدیدی برای احداث آرامستان بهشت زهرا کرده که این تصمیم، تبعات اجتماعی و زیست‌محیطی قابل توجهی برای منطقه در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به ارسال نامه رسمی اعتراض‌آمیز به شهردار تهران افزود: متأسفانه پاسخ شهرداری صرفاً استناد به مصوبات قدیمی بوده و هیچ توجهی به شرایط روز منطقه و نظرات کارشناسان بومی نشده است.

معینی با تأکید بر محدودیت‌های زیرساختی کهریزک در پذیرش چنین پروژه بزرگی خاطرنشان کرد: احداث آرامستان جدید باید با درنظر گرفتن شاخص‌های فنی، زیست‌محیطی و اجتماعی، در چند نقطه پیشنهادی دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد، نه اینکه بار سنگین آن تنها بر دوش بخش کهریزک قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی بخش کهریزک در ادامه گفت: مردم این منطقه سال‌هاست با معضلات متعدد از جمله کمبود خدمات شهری، مشکلات زیست‌محیطی و مهاجرت بی‌رویه مواجه‌اند و تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه بدون مشارکت محلی، تنها بر دامنه نارضایتی‌ها خواهد افزود.

وی در پایان خواستار ورود جدی مسئولان ارشد کشوری به این موضوع شد و گفت: توسعه و مدیریت شهری نباید به قیمت نادیده‌گرفتن حقوق مردم مناطق جنوبی و کم‌برخوردار تمام شود. انتظار داریم با نگاهی عدالت‌محور و مبتنی بر مشارکت اجتماعی، در روند تصمیم‌گیری‌های کلان شهری تجدیدنظر شود.