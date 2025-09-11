۱۱ پروژه عمرانی در کهریزک با بودجه ۴۰۰۰ میلیاردی کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کلهر بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز عملیات اجرایی ۱۱ پروژه عمرانی در این شهر خبر داد و سال ۱۴۰۴ را نقطه عطف توسعه زیرساختهای شهری کهریزک دانست.
کلهر در ادامه با اشاره به اجرای طرحهای مهمی همچون احداث خانه کشتی و ورزشهای رزمی، هدایت آبهای سطحی و جدولگذاری و آسفالت منطقه صنعتی احمدآباد گفت: برای این پروژهها حدود ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است و بخش عمده آنها طی دو تا سه ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید، پروژه عمرانی احمدآباد نهایتاً تا یک ماه آینده تکمیل میشود و خانه کشتی نیز ظرف سه ماه آینده آماده استفاده خواهد بود.
شهردار کهریزک با بیان اینکه «حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از بودجه سال ۱۴۰۴ به پروژههای عمرانی اختصاص یافته است»، افزود: هدف مدیریت شهری ارتقای سرانههای خدماتی و ایجاد آرامش و رفاه بیشتر برای شهروندان است.
کلهر همچنین با تأکید بر اهمیت نشاط اجتماعی، از برگزاری المپیاد ورزشی در این منطقه خبر داد و گفت: برای نخستین بار مسابقات فوتسال دختران در کهریزک برگزار شد و رشته کاراته نیز میزبان ورزشکاران دختر بود. این اقدامات بیانگر توجه ویژه مدیریت شهری به توسعه ورزش و فرهنگ است.
وی در ادامه به ظرفیتهای گردشگری منطقه اشاره کرد و افزود: خانههای تاریخی فخرالدوله از مهمترین ظرفیتهای گردشگری کهریزک هستند که به دلیل مسائل اداری مرتبط با اوقاف، عملیات اجرایی آنها آغاز نشده است. با این حال، تفاهمنامهای در این زمینه تنظیم شده و امیدواریم بهزودی شاهد آغاز پروژه باشیم.
شهردار کهریزک با استقبال از نقدهای سازنده شهروندان بر ضرورت همدلی برای پیشبرد اهداف توسعهای تأکید کرد و گفت: کهریزک منطقهای وسیع با نیازهای فراوان است و برخی عقبماندگیها تنها با حمایت و همراهی مردم و مسئولان جبران خواهد شد. هدف ما ایجاد شهری پویا، آرام و برخوردار برای همه شهروندان است.
