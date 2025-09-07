خاموشی: حدود ۱۷ تا ۲۳ درصد شبکه درمانی کشور، وقف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در نشست خبری هفته وقف ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و گرامیداشت پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه، از اهمیت وقف به عنوان سرمایهای مردمی در خدمت به امور خیر و توسعه کشور سخن گفت و از برنامههای گسترده سازمان برای احیای موقوفات، حمایت از طرحهای دانشبنیان و مولدسازی اموال وقفی خبر داد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره جنگ ۱۲ روزه و مقاومت مردم در دفاع از کشور، بر نقش حیاتی خانوادههای شهدا در تقویت جبهه مقاومت تأکید کرد که خون شهدا ضامن پایداری انقلاب اسلامی است.
وی وقف را سرمایهای ارزشمند دانست و تصریح کرد: مردم با نیتهای خیرخواهانه املاک و اموال خود را در اختیار این نهاد قرار میدهند و سازمان اوقاف مسئول حفظ و نگهداری این موقوفات است.
حجتالاسلام خاموشی تصریح کرد: وقف به معنای تحبیس عین و تسبیل منفعه است و سازمان اوقاف در چارچوب قوانین شرعی و حقوقی فعالیت میکند.
رئیس سازمان اوقاف از توسعه اماکن درمانی وقفی خبر داد و اظهار داشت: بین ۱۷ تا ۲۳ درصد شبکه درمانی کشور وقف است و همکاریهای گستردهای با وزارت بهداشت و علوم پزشکی در این زمینه صورت گرفته است. همچنین خواستار مدیریت خودگردان موقوفات توسط متولیان آنها شد.
وی افزود: امور خیریه شامل آزادی زندانیان، درمان بیماران و حمایت از زنان خودسرپرست به شکل جدی دنبال میشود و حفظ عرصه موقوفات از تجاوزات، اولویت مهم سازمان است. تاکنون پروندههای حقوقی متعددی برای احقاق حقوق موقوفات پیگیری شده و بیش از سه برابر عمر وقف، سند تکبرگ برای موقوفات صادر شده است.
حجتالاسلام خاموشی به تلاشها برای احیای موقوفات بیابانی اشاره کرد و گفت: بسیاری از این املاک قابل بهرهبرداری و توسعه هستند. در حوزه آموزش، سازمان اوقاف با آموزش و پرورش همکاری میکند تا مدارس وقفی را بازسازی و استانداردهای آموزشی را ارتقا دهد.
رئیس سازمان اوقاف، موقوفات منفعتی و انتفاعی را متفاوت خواند و از فعال شدن لجستیک سازمان برای صدور اسناد و جلوگیری از فساد خبر داد و اظهار داشت: اجرای نیتهای موقوفات از جمله در مراسم اربعین و امسال بیش از ۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای نیتهای خیر هزینه خواهد شد.
خاموشی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش امینان موقوفات، گفت: بیش از ۲۷ هزار نفر در این سمتها فعالاند که نقش کلیدی در واگذاری امور به مردم دارند.
وی همچنین تأکید کرد: سازمان اوقاف در زمینه مولدسازی موقوفات و حمایت از شرکتهای دانشبنیان اقدامات مؤثری انجام داده است.
وی از راهاندازی کارخانههای تولید ایمپلنت پزشکی، تجهیزات درمان تومور سرطانی و پروژههای ژندرمانی خبر داد و گفت: در حوزه کشاورزی و آبزیپروری نیز فعالیتهایی برای تأمین امنیت غذایی کشور آغاز شده است.
رئیس سازمان اوقاف همچنین اشاره کرد: پروژههای هوش مصنوعی و تجاریسازی محصولات دانشبنیان در اولویت کاری این سازمان قرار دارد تا موقوفات علاوه بر نقش خیریه، به موتور محرکه اقتصادی کشور تبدیل شوند.
